Як отримати хороший урожай огірків: 5 головних порад

Перед висадкою розсади в ґрунт її корисно загартувати

Кінець квітня — найкращий час, для того щоб почати висаджувати в теплицю розсаду огірків. Проте висадити розсаду — це лише півсправи. Для того, щоб отримати хороший урожай огірків, треба знати, як їх правильно доглядати.

"Телеграф" зібрав для вас працюючі поради, які допоможуть зібрати справді багатий урожай.

Коли садити огірки

У теплицю розсаду огірків можна висаджувати після 20 квітня. У відкритий ґрунт під плівкове укриття або під нетканку розсаду огірків можна висаджувати вже після 10 травня.

У відкритий ґрунт без укриття розсаду огірків висаджують після 10 червня. Таким чином, насіння на розсаду для них слід висівати з 10 до 15 травня.

Сприятливі дні для посіву насіння огірків на розсаду за місячним календарем: 1, 8 – 9, 13 – 15, 21 – 22 квітня, 1 – 15 травня.

Як правильно доглядати за огірками: 5 важливих правил

1. Огірки люблять тепло

До сходів горщики тримають за нормальної температури 28 – 30 °З. Але як тільки з’являться перші паростки, розсаду забирають у більш прохолодне місце з температурою 18 – 20 °С. Інакше розсада витягнеться.

"Місце для розсади має бути дуже світле, в ідеальному варіанті – південне чи східне вікно", – радить агроном Світлана Михайлова.пише kp.ru.

2. Загартовуйте розсаду

Перед висадкою розсади в ґрунт її корисно загартувати – приблизно тиждень потрібно виносити на відкрите повітря. За добу до висадки – полити, каже агроном.

3. Розсаду треба підсапувати

Багато дачників-початківців не знають, що огірки, як і картопля, вимагають не тільки прополки, їх слід обов’язково підгортати. Перше підгортання зробіть, коли на рослинах з’явиться 2-3 листочки. Так кущики краще укорінюються, стають захищенішими перед природними явищами і швидше починають плодоносити.

4. Огірки люблять світло

Огірки — світлолюбні рослини, однак у тіні вони теж можуть рости. Але ж урожай дадуть менше. І більша ймовірність, що вони раніше часу будуть уражатись хворобами.

Якщо немає можливості посадити огірки на сонячній ділянці, вибирайте сорти, призначені для теплиць – вони темніші.

5. Регулярно поливайте огірки теплою водою

Поливати огіркову грядку потрібно лише теплою відстояною водою. Поливи робіть регулярно, щоб не допустити пересихання ґрунту, але й не заливайте посадки, інакше рослини від надлишку вологи почнуть хворіти та загнивати. Кілька разів за сезон можна разом з поливом внести підживлення, але намагайтеся розчин робити мінімальної концентрації. Огірки погано переносять надлишок добрив та можуть загинути.

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