Що і коли можна робити в травні в саду та на городі: посівний календар 2022
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Календар садівника-городника допоможе правильно спланувати роботу на городі та в саду
Останній весняний місяць — це чудовий час для садово-городніх робіт, проте важливо пам’ятати, що не всі дні підійдуть для посівів. Щоб отримати хороший і щедрий урожай важливо не тільки добре доглядати свій сад і город, але й бажано дотримуватися місячного посівного календаря на травень, завдяки якому можна дізнатися в найсприятливіших днях для посадки різних овочевих культур.
"Телеграф" пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на травень 2022 року.
Фази місяця в травні 2022:
- Місяць, що росте з 1 по 15 травня і 31 травня.
- Повня — 16 травня о 07:14.
- Місяць з 17 по 29 травня.
- Молодий місяць — 30 травня о 14:30.
Зазначимо, що в дні молодика і повного місяця краще не проводити з рослинами жодних маніпуляцій, і не займатися посівними та посадковими роботами, оскільки буде знижена приживаність кореневої системи.
Сприятливі посадкові дні у травні 2022 року
- Огірки — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28
- Перець (гіркий, солодкий), баклажани — 5, 6, 17, 23, 24
- Цибуля — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
- Часник — 1, 2, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28
- Томати — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
- Коренеплоди (морква, буряк, ріпа, редис, редька, селера та ін.) — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28
- Капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28
- Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
- Картопля, топінамбур — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19
- Горох, боби, квасоля — 3, 4, 19
- Редиска, редька, дайкон — 5, 6, 10, 11, 12, 19, 23, 24
- Баштанні — 19
Сприятливі дні посіву та посадки квітів у травні 2022 року
- Однорічні квіти — 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24
- Дворічні та багаторічні квіти — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28
- Цибулинні та бульбові квіти — 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
- Кімнатні рослини — 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14
Несприятливі дні для посіву та посадки у травні 2022 року:
Сіяти, садити овочі, ягоди, кущі або плодові дерева категорично не можна 16, 29, 30 та 31 числа.
Зазначимо, за прогнозами народних синоптиків, у другій половині квітня в Україні похолодає, місцями очікуються дощі. На початку травня потеплішає, про те, що і коли потрібно садити в останній місяць весни, щоб отримати хороший урожай — читайте в матеріалі "Телеграфа".
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