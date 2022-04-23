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Що і коли можна робити в травні в саду та на городі: посівний календар 2022

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Що і коли можна робити в травні в саду та на городі: посівний календар 2022 Новина оновлена 23 квітня 2022, 07:53

Календар садівника-городника допоможе правильно спланувати роботу на городі та в саду

Останній весняний місяць — це чудовий час для садово-городніх робіт, проте важливо пам’ятати, що не всі дні підійдуть для посівів. Щоб отримати хороший і щедрий урожай важливо не тільки добре доглядати свій сад і город, але й бажано дотримуватися місячного посівного календаря на травень, завдяки якому можна дізнатися в найсприятливіших днях для посадки різних овочевих культур.

"Телеграф" пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на травень 2022 року.

Фази місяця в травні 2022:

  • Місяць, що росте з 1 по 15 травня і 31 травня.
  • Повня — 16 травня о 07:14.
  • Місяць з 17 по 29 травня.
  • Молодий місяць — 30 травня о 14:30.

Зазначимо, що в дні молодика і повного місяця краще не проводити з рослинами жодних маніпуляцій, і не займатися посівними та посадковими роботами, оскільки буде знижена приживаність кореневої системи.

Сприятливі посадкові дні у травні 2022 року

  • Огірки — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28
  • Перець (гіркий, солодкий), баклажани — 5, 6, 17, 23, 24
  • Цибуля — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
  • Часник — 1, 2, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28
  • Томати — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
  • Коренеплоди (морква, буряк, ріпа, редис, редька, селера та ін.) — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28
  • Капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28
  • Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
  • Картопля, топінамбур — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19
  • Горох, боби, квасоля — 3, 4, 19
  • Редиска, редька, дайкон — 5, 6, 10, 11, 12, 19, 23, 24
  • Баштанні — 19

Сприятливі дні посіву та посадки квітів у травні 2022 року

  • Однорічні квіти — 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24
  • Дворічні та багаторічні квіти — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28
  • Цибулинні та бульбові квіти — 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
  • Кімнатні рослини — 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14

Несприятливі дні для посіву та посадки у травні 2022 року:

Сіяти, садити овочі, ягоди, кущі або плодові дерева категорично не можна 16, 29, 30 та 31 числа.

Зазначимо, за прогнозами народних синоптиків, у другій половині квітня в Україні похолодає, місцями очікуються дощі. На початку травня потеплішає, про те, що і коли потрібно садити в останній місяць весни, щоб отримати хороший урожай — читайте в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Сад #Город #Посівний календар
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