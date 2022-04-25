Как получить хороший урожай огурцов: 5 главных советов

Перед высадкой рассады в грунт ее полезно закалить

Конец апреля — лучшее время, для того чтобы уже начать высаживать в теплицу рассаду огурцов. Однако высадить рассаду — это лишь полдела. Для того чтобы получить хороший урожай огурцов, надо знать, как за ними правильно ухаживать.

"Телеграф" собрал для вас работающие советы, которые помогут собрать действительно богатый урожай.

Когда сажать огурцы

В теплицу рассаду огурцов можно высаживать после 20 апреля. В открытый грунт под пленочное укрытие или под нетканку рассаду огурцов можно высаживать уже после 10 мая.

В открытый грунт без укрытия рассаду огурцов высаживают после 10 июня. Таким образом, семена на рассаду для них следует высевать с 10 по 15 мая.

Благоприятные дни для посева семян огурцов на рассаду по Лунному календарю: 1, 8 – 9, 13 – 15, 21 – 22 апреля, 1 – 15 мая.

Как правильно ухаживать за огурцами: 5 важных правил

1. Огурцы любят тепло

До всходов горшочки держат при температуре 28 – 30 °С. Но как только появятся первые росточки, рассаду убирают в более прохладное место с температурой 18 – 20 °С. В противном случае рассада вытянется.

"Место для рассады должно быть очень светлое, в идеальном варианте – южное или восточное окно", – советует агроном Светлана Михайлова, пишет kp.ru.

2. Закаляйте рассаду

Перед высадкой рассады в грунт ее полезно закалить – примерно неделю нужно выносить на открытый воздух. За сутки до высадки – полить, говорит агроном.

3. Рассаду нужно окучивать

Многие начинающие дачники не знают, что огурцы, как и картофель, требуют не только прополки, их следует обязательно окучивать. Первое окучивание сделайте, когда на растениях появится 2-3 листочка. Так кустики лучше укореняются, становятся более защищенными перед природными явлениями и быстрее начинают плодоносить.

4. Огурцы любят свет

Огурцы – светолюбивые растения, однако в тени они тоже могут расти. Но урожай дадут меньше. И больше вероятность, что они раньше времени станут поражаться болезнями.

Если нет возможности посадить огурцы на солнечном участке, выбирайте сорта, предназначенные для теплиц – они более теневыносливые.

5. Регулярно поливайте огурцы теплой водой

Поливать огуречную грядку нужно только теплой отстоянной водой. Поливы производите регулярно, чтобы не допустить пересыхания почвы, но и не заливайте посадки, иначе растения от избытка влаги начнут болеть и загнивать. Несколько раз за сезон можно вместе с поливом внести подкормки, но старайтесь раствор делать минимальной концентрации. Огурцы плохо переносят переизбыток удобрений и могут погибнуть.

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