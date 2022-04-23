Что и когда можно делать в мае в саду и на огороде: посевной календарь 2022

Календарь садовода-огородника поможет правильно спланировать работу на огороде и в саду

Последний весенний месяц — это отличное время для проведения садово-огородных работ, однако важно помнить, что не все дни подходя для посевов. Чтобы получить хороший и щедрый урожай важно не только хорошо ухаживать за своим садом и огородом, но и желательно придерживаться лунного посевного календаря на май, благодаря которому можно узнать у самых благоприятных днях для посадки разных овощных культур.

"Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на май 2022 года.

Фазы луны в мае 2022:

Растущая Луна с 1 по 15 мая и 31 мая.

Полнолуние — 16 мая в 07:14.

Убывающая Луна с 17 по 29 мая.

Новолуние — 30 мая в 14:30.

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Отметим, что в дни новолуния и полнолуния лучше не производить с растениями никаких манипуляций, и не заниматься посевными и посадочными работами, так как будет снижена приживаемость корневой системы.

Благоприятные посадочные дни в мае 2022 года

Огурцы — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28

Перец (горький, сладкий), баклажаны — 5, 6, 17, 23, 24

Лук — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Чеснок — 1, 2, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28

Томаты — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28

Корнеплоды (морковь, свекла, репа, редис, редька, сельдерей и др.) — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, тмин, горчица, мангольд и др.) — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28

Картофель, топинамбур — 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19

Горох, бобы, фасоль — 3, 4, 19

Редис, редька, дайкон — 5, 6, 10, 11, 12, 19, 23, 24

Бахчевые — 19

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Благоприятные дни посева и посадки цветов в мае 2022 года

Однолетние цветы — 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24

Двулетние и многолетние цветы — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Луковичные и клубневые цветы — 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Комнатные растения — 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14

Неблагоприятные дни для посева и посадки в мае 2022 года:

Сеять, садить овощи, ягоды, кусты или плодовые деревья категорически нельзя 16, 29, 30 и 31 числа.

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