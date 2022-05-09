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Как и зачем использовать муку на огороде: советы опытных дачников

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Мука может пригодиться не только на кухне, но и на огороде Новость обновлена 09 мая 2022, 07:48
Мука может пригодиться не только на кухне, но и на огороде

Оказывается, мука — это хорошее средство от вредителей и отличная подкормка для рассады

Каждый дачник хочет, чтобы его труды на огороде весной не остались напрасными и осенью его будет ждать хороший и большой урожай. Чтобы это действительно было так, огородники активно удобряют и подживляют землю и растения, часто покупая дорогостоящие удобрения. Однако более опытные дачники знают несколько секретов, как сэкономить на препаратах для подкормки, используя средства, которые есть на каждой кухне. К примеру, обычную муку.

Как и для чего используется мука в огороде, сообщает Ukr.Media.

Как использовать муку на огороде

Мука — отличное средство против различных вредителей. Ее применяют против крестцовой блошки, которая вредит редиске, капусте и кресс-салату. Чтобы культуры были здоровыми, их нужно присыпать мукой.

Также благодаря муке можно избавиться от черных мошек. Мука, посыпанная на растения, в сочетании с водой превращается в клеящую массу, к которой и приклеиваются вредители.

Помимо этого мука является хорошим источником азота, фосфора и калия, что хорошо обогащает почву для выращивания добротной рассады. Для этого на ведро земли необходимо внести 4-5 столовых ложек муки.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно подготовить капусту к высадке в открытый грунт.

Теги:
#Мука #Сад #Огород
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