Кaк вырастить хoрoший урoжай кaпусты: правило, о котором нужно знать всем дачникам

Следуя этому правилу, урожай капусты в этом году порадует как никогда.

Наступил последний весенний месяц, который принес с собой долгожданное тепло, а это значит, что у садоводов и огородников прибавилось еще больше работы. Помимо того, что нужно заниматься подкормкой и прополкой тех культур, которые уже посажены, своей очереди для высадки в грунт ждет подросшая рассада. Мы уже рассказывали, как сажать помидоры, чтобы они росли большими, а теперь давайте поговорим, как правильно высаживать капусту. А лунный посевной календарь на май подскажет, в какие дни это лучше делать.

Как получить хороший и большой урожай капусты, пишет belnovosti.by.

Как правильно подготовить капусту к высадке в грунт

Первое, что нужно сделать, это обработать землю, где будет расти капуста, чтобы в кочанах не завелись вредители. Чтобы этого избежать, в лунки при посадке нужно насыпать смесь из 1 столовой ложки яичной скорлупы, 1 столовой ложки золы и 1 чайной ложки горчицы. Все это хорошо перемешивается, насыпается в лунку и поливается горячей водой с марганцовкой. Когда земля остынет, тогда уже можно высаживать подготовленную рассаду.

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После грядки з капустой стоит мульчировать перегноем, а также раз в 3-4 дня поливать водой.

Первая подкормка — через 2 недели. Под каждый куст вылейте по 0,3 литра раствора из азотного удобрения. Еще через 2 недели — полейте суперфосфатом. Рецепт — 2 столовые ложки удобрения смешайте с горячей водой и перемешивайте, чтобы смесь не загустела. После добавьте 10 литров воды и под каждый куст выливайте по 1 литру.

Благоприятные дни для посадки капусты в мае 2022:

Капусту можно сажать 7, 12-15, 23, 24, 27, 28 мая.

Ранее "Телеграф" писал, какие овощи можно сажать даже на затемненном участке. К примеру в тени хорошо высаживать щавель и шпинат.