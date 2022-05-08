Зачем опытные дачники оставляют на огороде обмылки

Для огородника - это еще один способ защитить свой участок от вредителей

Для улучшения урожайности мы часто используем в огороде современные препараты, которые, однако, не идут на пользу человеческому организму. Для этого есть более здоровые альтернативы, как, например, обмылки, то есть старые кусочки мыла.

Средство, которое испытали многие огородники, безопасное и оказывает мощный эффект, а именно увеличивает урожайность, эффективно борясь с насекомыми и грызунами. Об этом пишет Ukr.Media.

Польза обмылков для урожайности на огороде

Чем ароматнее мыло, тем эффективнее его влияние на вредителей, отпугивая их. Натуральные кусочки мыла при растворении не наносят вреда ни овощам, ни фруктам, а также не несут угрозы для домашних животных

Как использовать обмылки в огороде

Подготавливаем необходимые материалы:

кусочки использованного мыла;

изготовлены из материала мини мешки;

шнурки;

ножик;

колышки деревянные;

молоток.

Приступаем к работе:

Разделяем кусочки мыла на большие части и отправляем каждую кучку в свой мешочек. Связываем, но не туго. Связывая мешочек шнурком оставляем кольцо, за которое будем подвешивать мешочек. Берем подготовленные раньше колышки и отправляемся на участок. По всей границе участка забиваем колышки, и делаем на колышке ножом легкое ущелье – место куда будет за шнурок подвешиваться мешочек. Подвешиваем мешочки на каждый колышек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отпугнуть вредителей на огороде от кабачков.