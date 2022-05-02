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Найпоширеніші помилки при вирощуванні огірків, які робить кожен

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Найпоширеніші помилки при вирощуванні огірків, які робить кожен Новина оновлена 02 травня 2022, 07:56

Щоб отримати хороший урожай, важливо не допускати цих типових помилок

Місячний посівний календар – це чудова підказка для всіх городників та садівників, яка допоможе отримати добрий урожай. Для кожної культури є свої "правила" та сприятливі дні для посадки. Ми вже розповідали, як отримати хороший урожай картоплі, а тепер хочемо поговорити про огірки та найпоширеніші помилки, які заважають овочу рясно плодити.

Які помилки не варто робити при посадці огірків і про сприятливі дні для їх висадження — читайте далі.

5 поширених помилок, які часто допускаються при вирощуванні огірків

  • Перша і найпоширеніша помилка – перезволоження. Рослину не потрібно заливати, особливо в розсадних склянках.
  • Друга поширена помилка – не внесення поживних речовин у ґрунт для огірків. Бажано додавати в ґрунт не тільки розпушувальні компоненти, а й поживні: гній, біогуммус, золу.
  • Третя помилка – витягування стебла огірка.
  • Четверта помилка – неоптимальний температурний режим. Оптимальна температура для розвитку розсади огірків – 20-22 градуси, а сходів насіння – 25 градусів.
  • П’ята помилка – відсутність підтримки при стресових ситуаціях.

Сприятливі дні для посадки огірків у травні 2022 року

Вдалі дати посадки огірків у травні: 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28.

Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.

Також нагадаємо, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура в більшості регіонів не підійматиметься вище +18…+21.

Теги:
#Огірки #Посівний календар
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