Ризик пожеж та паводків: які сюрпризи принесе погода у найближчий тиждень

На українському небі сонце змінюватиметься хмарами дуже часто

В Україні настало обіцяне синоптиками потепління. Початок найближчого робочого тижня порадує українців сонцем та теплою погодою, але вже з вівторка, 17 травня, небо затягне хмарами.

Згідно з повідомленнями Українського гідрометцентру, температура на початку тижня коливатиметься в межах +17 +19 градусів, за винятком Закарпаття та низки південних областей — там стовпчик термометра підніметься вище.

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У вівторок почнуться дощі та подекуди грози, а вже з середи температура незначно піде вниз. Але вже до четверга погода стабілізується.

Прогноз погоди на 16 травня

Прогноз погоди на 17 травня

Прогноз погоди на 18 травня

Прогноз погоди на 19 травня.

Великі міста винятком у погодній карті не стануть. Значне падіння максимальної денної температури можна відзначити у Києві — до середи воно опуститься до +12 вдень, але вже в суботу досягне +22. У Харкові дощі трохи затримаються і буде прохолодно. Не дуже спекотно буде й у Дніпрі. А ось в Одесі та Львові на сильні опади чекати не варто.

Прогноз погоди у Дніпрі

Прогноз погоди у Києві

Прогноз погоди у Львові

Прогноз погоди у Одесі

Прогноз погоди у Харкові

За даними гідрометцентру, тепла погода та невеликі дощі призвели до того, що в частині України зберігається підвищена пожежна небезпека.

Пожежонебезпечні регіони України

Але навіть дощі приводять до весняного розливу річок. Зокрема Десни на 2-15 см та затоплення не лише заплав річок, а й часткового підтоплення господарських об’єктів, доріг та оточення водою частини сіл у Чернігівській області (Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах).

Раніше "Телеграф" писав, що дощової погоди слід чекати із вартою заздрості періодичністю до Трійці. Як писав синоптик Леонід Горбань у довгостроковому прогнозі — такої ж погоди слід чекати і у липні. Спека встановиться лише до кінця місяця.