Ризик пожеж та паводків: які сюрпризи принесе погода у найближчий тиждень
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На українському небі сонце змінюватиметься хмарами дуже часто
В Україні настало обіцяне синоптиками потепління. Початок найближчого робочого тижня порадує українців сонцем та теплою погодою, але вже з вівторка, 17 травня, небо затягне хмарами.
Згідно з повідомленнями Українського гідрометцентру, температура на початку тижня коливатиметься в межах +17 +19 градусів, за винятком Закарпаття та низки південних областей — там стовпчик термометра підніметься вище.
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У вівторок почнуться дощі та подекуди грози, а вже з середи температура незначно піде вниз. Але вже до четверга погода стабілізується.
Великі міста винятком у погодній карті не стануть. Значне падіння максимальної денної температури можна відзначити у Києві — до середи воно опуститься до +12 вдень, але вже в суботу досягне +22. У Харкові дощі трохи затримаються і буде прохолодно. Не дуже спекотно буде й у Дніпрі. А ось в Одесі та Львові на сильні опади чекати не варто.
За даними гідрометцентру, тепла погода та невеликі дощі призвели до того, що в частині України зберігається підвищена пожежна небезпека.
Але навіть дощі приводять до весняного розливу річок. Зокрема Десни на 2-15 см та затоплення не лише заплав річок, а й часткового підтоплення господарських об’єктів, доріг та оточення водою частини сіл у Чернігівській області (Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах).
Раніше "Телеграф" писав, що дощової погоди слід чекати із вартою заздрості періодичністю до Трійці. Як писав синоптик Леонід Горбань у довгостроковому прогнозі — такої ж погоди слід чекати і у липні. Спека встановиться лише до кінця місяця.