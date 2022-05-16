Погода готовит неприятный сюрприз: синоптики дали прогноз на неделю

В Украине существенно похолодает

Дождливый период в Украине продолжается, а обильные осадки в ряде областей принесут в нашу страну кратковременное похолодание.

Это следует из прогноза Укргидрометцентра.

По его информации, во вторник, 17 мая, дожди и грозы пройдут в ряде западных областей нашей страны, а на остальной территории будет сохраняться сухая, но облачная погода. Температура воздуха будет держаться на уровне +17…+20 градусов. На Юге будет теплее — до +24.

А вот 18 мая осадки накроют большую часть Украины, а вместе с этим придет и ощутимое похолодание, местами вплоть до +11…+13 градусов днем и +3….+5 ночью.

Тепло вернется уже 19 мая и будет радовать украинцев и 20 мая. В эти дни в Украине будет сохраняться преимущественно солнечная погода с периодической облачность, а осадков на эти дни не прогнозируется.

Дожди с грозами вновь накроют Украину уже на выходных.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, облачная погода с периодическими дождями будет обычной картиной для Украины не только до конца мая, но и в первой половине июня.