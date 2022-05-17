Гроза и +25: где в Украине ждать изменения погоды к выходным

В эту неделю народные приметы рекомендуют заняться огородничеством и следить за осадками

Ближайшая неделя в Украине отметится весьма изменчивой погодой. Дожди и солнце будут сменять друг друга, а температура в некоторых регионах к выходным поднимется до +25.

Согласно прогнозу гидрометцентра, в ближайшие несколько дней задождит в восточной, северной, южной и центральной частях страны.

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Средина недели во всех регионах ожидается сухой и солнечной, но в первый выходной день, субботу, по всей Украине прогнозируют грозы.

Прогноз погоды на 18 мая

Прогноз погоды на 19 мая

Прогноз погоды на 20 мая

Прогноз погоды на 21 мая

Из крупных городов Украины сухая погода на выходных прогнозируется в Одессе, тогда как жителям Киева, Харькова, Днепра и Львова стоит взять с собой зонтики.

Прогноз погоды в Харькове

Прогноз погоды во Львове

Прогноз погоды в Киеве

Прогноз погоды в Одессе

Прогноз погоды в Днепре

Согласно народным приметам, 18 мая следует высаживать капусту и огурцы, а если идет дождь — это к хорошему урожаю хлеба. А на субботу, 21 мая, выпадает день, когда в древности начинался засев полей пшеницей. В этот день было принято печь пироги и угощать бедных и путешественников. Если путник придёт к дому — это сулило благополучие.

Ранее "Телеграф" писал, что в ближайшие две недели наибольшее количество осадков обещают в Харькове, а на Троицу следует ждать тепла и влаги.