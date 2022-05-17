Гроза и +25: где в Украине ждать изменения погоды к выходным
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В эту неделю народные приметы рекомендуют заняться огородничеством и следить за осадками
Ближайшая неделя в Украине отметится весьма изменчивой погодой. Дожди и солнце будут сменять друг друга, а температура в некоторых регионах к выходным поднимется до +25.
Согласно прогнозу гидрометцентра, в ближайшие несколько дней задождит в восточной, северной, южной и центральной частях страны.
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Средина недели во всех регионах ожидается сухой и солнечной, но в первый выходной день, субботу, по всей Украине прогнозируют грозы.
Из крупных городов Украины сухая погода на выходных прогнозируется в Одессе, тогда как жителям Киева, Харькова, Днепра и Львова стоит взять с собой зонтики.
Согласно народным приметам, 18 мая следует высаживать капусту и огурцы, а если идет дождь — это к хорошему урожаю хлеба. А на субботу, 21 мая, выпадает день, когда в древности начинался засев полей пшеницей. В этот день было принято печь пироги и угощать бедных и путешественников. Если путник придёт к дому — это сулило благополучие.
Ранее "Телеграф" писал, что в ближайшие две недели наибольшее количество осадков обещают в Харькове, а на Троицу следует ждать тепла и влаги.