Харків заливатиме, а в Запоріжжі теплішатиме: яка погода буде в Україні найближчими тижнями

Погода змінюватиметься від дня до дня дуже швидко

Мінлива погода найближчим часом принесе українцям чимало дощових днів. Та варто знати, що до кінця травня ще будуть дні із проясненнями, коли сонце пригріватиме, а дощу не буде.

"Телеграф" зібрав прогнози погоди на два найближчі тижні. Згідно з даними українського гідрометцентру, понеділок 16 травня в Україні здебільшого сухий, тоді як вже з вівторка частину держави на захід від Дніпра почне заливати дощами. З середи вони дійдуть до всіх куточків України, подекуди із грозами.

До кінця робочого тижня дощовий фронт пройде по всій території і затримається на схід від Дніпра, включно з Миколаївщиною, Одещиною та Кіровоградщиною.

Прогноз погоди в Україні на 20 травня

Що ж до дощів у найближчі два тижні, то рекордсменом тут стане Харків — у ньому прогнозують понад 33 мм опадів за один день 27 травня. А температура повітря буде вище за все у Запоріжжі.

Прогноз погоди у Дніпрі

Прогноз погоди у Львові

Прогноз погоди у Запоріжжі

Прогноз погоди в Одессі

Прогноз погоди в Харкові

Прогноз погоди в Києві

Така дощова погода може допомогти господарям у саду та городі. Але варто бути уважними — згідно з календарем городника на кінець травня випадає шість днів несприятливих для посадки рослин.

Як раніше писав "Телеграф", аби виростити огірки перше ніж інші городники можна використати деякі секрети.