Харьков будет заливать, а в Запорожье теплеть: какая погода будет в Украине в ближайшие недели

Погода с каждым днем будет меняться

Переменная погода в ближайшее время принесет немало дождливых дней. Но стоит знать, что до конца мая ожидаются дни с прояснениями, когда солнце будет пригревать, а дождя не будет.

"Телеграф" собрал прогноз погоды на две ближайшие недели. Согласно данным украинского гидрометцентра, понедельник 16 мая в Украине в основном сухой, тогда как уже со вторника часть страны к западу от Днепра начнет заливать дождями. Со среды они дойдут до всех уголков Украины, кое-где с грозами.

До конца рабочей недели дождливый фронт пройдет по всей территории и задержится к востоку от Днепра, включая Николаевщину, Одесчину и Кировоградщину.

Прогноз погоды в Украине на 20 мая

Что касается дождей в ближайшие две недели, то рекордсменом здесь станет Харьков – в нем прогнозируют более 33 мм осадков за один день 27 мая. А температура воздуха будет выше всего в Запорожье.

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды во Львове

Прогноз погоды в Запорожье

Прогноз погоды в Одессе

Прогноз погоды в Харькове

Прогноз погоды в Киеве

Такая дождливая погода поможет хозяевам в саду и огороде. Но стоит быть внимательными – согласно календарю огородника на конец мая выпадает шесть дней неблагоприятных для посадки растений.

Как ранее писал "Телеграф", чтобы вырастить огурцы прежде других огородников можно использовать некоторые секреты.