Как получить ранний урожай огурцов: лайфхак от опытных дачников

Если знать эту хитрость, то можно получить первый урожай огурцов раньше всех.

Для того чтобы получить ранний урожай (и уделать всех соседей), важно не только помнить о самых распространенных ошибках при их посадке, но и знать несколько хитростей и лайфхаков от более опытных коллег. Если вы хотите в кратчайшие сроки после посадки полакомиться свежим огурчиком со своего огорода необязательно возиться с теплицами.

Как сажать огурцы, чтобы получить самый ранний урожай, пишет belnovosti.by.

Как получить ранний урожай огурцов

Чтобы огурцы начали плодоносить быстрее, высадите овощ не в грунт, а в пластиковые ведра или в черные полиэтиленовые пакеты. Лучше выбирать пакеты, ведь в них проще распороть дно, а вот ведра портить будет дороже. Дырка в дне пакета или ведра нужна, чтобы огуречные корни проросли в землю.

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Внутрь пакета/ведра вложите плодородный грунт, необходимые удобрения, посадите огурцы, полейте водой и можно даже оставить прогреваться на солнце. Посадка огурцов в пакетах/ведрах поможет исключить пагубное влияние заморозков, а огурцы начнут плодоносить намного раньше.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно подготовить капусту к высадке в открытый грунт.