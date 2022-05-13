Як отримати ранній урожай огірків: лайфхак від досвідчених дачників

Якщо знати цю хитрість, можна отримати перший урожай огірків раніше за всіх.

Для того, щоб отримати ранній урожай (і обігнати всіх сусідів), важливо не тільки пам’ятати про найпоширеніші помилки при їх посадці, але й знати кілька хитрощів і лайфхаків від досвідчених колег. Якщо ви хочете в найкоротші терміни після посадки поласувати свіжим огірком зі свого городу, не обов’язково возитися з теплицями.

Як садити огірки, щоб отримати ранній урожай, пише belnovosti.by.

Як отримати ранній урожай огірків

Щоб огірки почали плодити швидше, висадіть овоч не в ґрунт, а в пластикові відра чи чорні поліетиленові пакети. Краще вибирати пакети, адже в них простіше розпороти дно, а відра псувати буде дорожче. Дірка в дні пакета або відра потрібна, щоб огіркове коріння проросло в землю.

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Усередину пакета/відра вкладіть родючий ґрунт, необхідні добрива, посадіть огірки, полийте водою і можна залишити прогріватися на сонці. Посадка огірків у пакетах/відрах допоможе виключити згубний вплив заморозків, а огірки почнуть плодити набагато раніше.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно підготувати капусту до висадки у відкритий ґрунт.