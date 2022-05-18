Когда ждать летнюю жару в Украине: народный синоптик дал прогноз на июнь

По словам Деркача, в некоторые дни июня столбики термометров будут превышать 30 градусов тепла

После переменчивой погоды в мае начало лета в Украине не принесет жары, но в дальнейшем установится более летняя погода. Такой прогноз на июнь озвучил в комментарии "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач с Волыни, который ведет наблюдения за погодой более 15 лет.

Так, по словам народного синоптика, ожидать 30-градусной жары в первые дни первого месяца лета не стоит.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Прогноз на 1-10 июня

Как рассказывает Деркач, первая декада лета с самого начала еще сохранит достаточно умеренные температуры, но дальше начнет существенно теплеть. В прогнозе говорится, что с небольшим перерывом (1-2 дня) тепло продержится до конца первой десятидневки. Но народный синоптик предупреждает о высокой вероятности осадков в начале этого отрезка.

Прогноз на 11-20 июня

Вторая декада, по данным народного синоптика, тоже сохранит достаточно теплую погоду. Иногда столбики термометров будут подниматься выше 30 градусов тепла, но это в большинстве случаев исключение, отмечает Деркач. Как правило, говорит он, осадков меньше, но они будут носить локальный характер. Возможны сильные кратковременные дожди, иногда с порывами.

Прогноз на 21-30 июня

По словам Деркача, третья декада, судя по всему, будет самая теплая. Народный синоптик обещает мало осадков и отмечает, что обойдется практически без резкого изменения погоды. Он добавляет, что нельзя говорить о жаре, но ожидаются достаточно хорошие температуры. В конце декады, говорится в прогнозе, температура снизится.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидаются погодные "качели" в большинстве регионов. Кое-где есть возможность гроз. Но до конца мая погода с переменчивой сменится на достаточно теплую, судя по прогнозам синоптиков.

Как ранее сообщал "Телеграф", некоторые синоптики прогнозируют довольно изменчивую погоду в июне в большинстве регионов Украины. Зато действительно жаркими ожидаются июль и август.