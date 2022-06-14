Температура різко впаде до +8 градусів: синоптики назвали дату похолодання в Україні

Найсуттєвіша зміна погода відчуватиметься у західних регіонах

У деяких областях України ближче до кінця поточного тижня очікується суттєве похолодання, подекуди температура впаде до +8 градусів у нічний час. Також синоптики прогнозують періодичні дощі.

Про це свідчать дані сайту Gismeteo, передає "Телеграф".

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Львів

Протягом тижня температура повітря у Львові буде коливатися від +18 до +27 градусів, а от вночі у середу, 15 червня, стовпчики термометрів покажуть +8 градусів. Дощитиме у Львові у п'ятницю, 17 травня, а інші дні будуть хмарними, але без опадів.

Погода у Львові

Київ

Центральну частину України накриє дощами 17 та 18 червня. У інші дні поточного тижня буде хмарно, однак без суттєвих опадів. Температурні показники коливатимуться від +20 до +28 градусів. Вночі очікується від +12 до +17 тепла.

Погода у Києві

Харків

На сході країни дощі та грози почнуться вже з вівторка, 14 червня, продовжуватимуться наступного дня і також в суботу. Температура повітря вдень протягом тижня коливатиметься від +22 до +28 градусів.

Погода у Харкові

Одеса

В наступні 10 днів найтепліше і без опадів буде на півдні України. Короткочасні дощі можливі в Одесі лише в суботу, 18 червня. В інші дні в області буде похмуро, але спекотно – температура повітря коливатиметься від +23 до +31 градусу.

Погода в Одесі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні до кінця червня зберігатиметься нестабільна погода, а сонячні дні змінюватимуться грозовими дощами. Крім того, у перший місяць літа на українців чекає кілька магнітних бур і найсильніша з них почнеться 15 червня і триватиме три дні.

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