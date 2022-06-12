Похолодання та дощі з грозами: якою буде погода в Україні до кінця червня

Погода до кінця червня зможе здивувати різкими змінами

В Україні до кінця червня зберігатиметься нестабільна погода, а сонячні дні змінюватимуться грозовими дощами та назад.

Як йдеться у прогнозі погоди від Gismeteo, ближче до кінця місяця спека відступить, а опади практично по всій території України відчутно опустять стовпчик термометра.

Найбільш відчутно похолодання відчуватиметься у західних областях нашої країни, де ближче до кінця місяця температура повітря опуститься в район +20…+25 градусів, але може періодично падати ще нижче на початку липня.

Найбільш стабільною погода буде на Півдні. Хоч опади там варто чекати лише до кінця місяця, але з понеділка температура повітря плавно знизиться до позначки +24…+28 градусів.

На Сході останні тижні будуть особливо нестабільними як у плані опадів, так і з температурою повітря.

У столиці на початку нового тижня температура повітря теж помітно впаде, проте плавно підійматиметься протягом наступних кількох днів. Однак, ближче до кінця місяця відбудеться ще одне короткочасне похолодання.

Раніше "Телеграф" писав, що в червні на українців чекає кілька магнітних бур і найсильніша з них почнеться 15 червня і триватиме три дні.