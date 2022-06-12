Синоптики змінили прогноз на наступний тиждень: на яку погоду чекати в Україні

Грозовий фронт піде з країни швидше за обіцяне

Друга декада червня продовжить дивувати українців погодними перепадами. Синоптики змушені корегувати прогнози день у день. Згідно з останнім, тиждень з 13 червня розпочнеться у частині областей грозами, а частину регіонів добре прогріє яскравим сонцем.

Згідно з прогнозом українського гідрометцентру, у понеділок грозовий фронт накриє західну та східну частину країни, місцями негоди варто чекати на півдні. Температура радикально не знизиться, у багатьох регіонах буде вищою за +30, західна частина — найбільш прохолодна, до +28.

Прогноз погоди на 13 червня

У вівторок географія гроз зміниться. Вони підуть на схід — центр, північний схід, південний схід і схід накриє опадами. До прохолоди це не призведе — очікується +31, тим часом на захід країни очікують комфортніші +22 і сонце.

Прогноз погоди на 14 червня

У середу грозові хмари простягне ще на схід. Загроза збережеться у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Луганській, Донецькій області та в Криму.

Прогноз погоди на 15 червня

У четвер ризик гроз збережеться лише на крайньому сході України, на Харківщині, Луганщині та Донеччині, а решта України відчує принади червневого сонячного безхмарного неба. При цьому температура по всій країні прийде до норми — від +20 до +26 градусів на півдні, згідно з прогнозом.

Прогноз погоди на 16 червня

Серед великих міст тиждень із грози розпочнуть Київ та Харків. При цьому у столиці буде відчутно прохолодніше.

Прогноз погоди у Києві та Харкові на тиждень

За титул "найспекотнішого" успішно позмагаються Запоріжжя, Дніпро та Одеса у яких за сонячної погоди обіцяють +30 і вище. Запоріжжя за прогнозом "обійде" на 1 градус. У Львові буде найхолодніше.

Де в Україні буде найспекотніше

Раніше "Телеграф" писав, що наступного тижня випадає сильна магнітна буря червня. Після того як наприкінці тижня температура трохи знизиться, очікується чергове потепління — синоптики прогнозую спеку.