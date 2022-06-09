Очікуються температурні гойдалки? Синоптик дав прогноз погоди до кінця червня

Нинішнього літа обіцяє бути дуже спекотним

Червень, найближчим часом якого в Україні очікуються опади у вигляді граду, збирається радувати українців дуже високими температурами повітря, періодично балуючи нас дощами. Також імовірні короткочасні грози, які притаманно літнього періоду, і навіть певне похолодання.

Більше деталей про погоду до кінця першого місяця літа "Телеграф" дізнався від народного синоптика Володимира Деркача. Він є уродженцем Волині та займається погодними прогнозами вже понад 15 років свого життя.

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Деркач стверджує, що останні десять днів червня мають стати найтеплішими протягом усього місяця. У цей період на українців очікує деяке затишшя щодо кількості опадів — їх буде небагато і випадатимуть вони не часто.

Цікаво, що, за прогнозами синоптика, прямо пекельної спеки очікувати не варто. Температури мають бути цілком комфортними як для літа. Тим більше, що в останні дні третьої декади червня в Україну взагалі прийде незначне похолодання.

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Загалом очікується цілком спекотний червень, у якому буде достатньо днів, коли показники термометрів у світлу пору доби перевищуватимуть +30°С у більшості регіонів країни.

Це і не дивно, адже синоптик Ігор Кібальчич взагалі стверджує, що середньостатистичні показники температури мають перевищити кліматичну норму. Відхилення очікується у районі 0,5-1,5 градуса.

Нагадаємо, також "Телеграф" розповідав, яку погоду фахівці прогнозують уже до кінця літа. Слід зазначити засилля температурних гойдалок.