Рус

Очікуються температурні гойдалки? Синоптик дав прогноз погоди до кінця червня

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
21
Стовпчики термометрів сильніше поповзуть до кінця місяця Новина оновлена 09 червня 2022, 06:48
Стовпчики термометрів сильніше поповзуть до кінця місяця

Нинішнього літа обіцяє бути дуже спекотним

Червень, найближчим часом якого в Україні очікуються опади у вигляді граду, збирається радувати українців дуже високими температурами повітря, періодично балуючи нас дощами. Також імовірні короткочасні грози, які притаманно літнього періоду, і навіть певне похолодання.

Більше деталей про погоду до кінця першого місяця літа "Телеграф" дізнався від народного синоптика Володимира Деркача. Він є уродженцем Волині та займається погодними прогнозами вже понад 15 років свого життя.

Надійне джерело новин – підпишись на наш Telegram

Деркач стверджує, що останні десять днів червня мають стати найтеплішими протягом усього місяця. У цей період на українців очікує деяке затишшя щодо кількості опадів — їх буде небагато і випадатимуть вони не часто.

Цікаво, що, за прогнозами синоптика, прямо пекельної спеки очікувати не варто. Температури мають бути цілком комфортними як для літа. Тим більше, що в останні дні третьої декади червня в Україну взагалі прийде незначне похолодання.

Загалом очікується цілком спекотний червень, у якому буде достатньо днів, коли показники термометрів у світлу пору доби перевищуватимуть +30°С у більшості регіонів країни.

Це і не дивно, адже синоптик Ігор Кібальчич взагалі стверджує, що середньостатистичні показники температури мають перевищити кліматичну норму. Відхилення очікується у районі 0,5-1,5 градуса.

Нагадаємо, також "Телеграф" розповідав, яку погоду фахівці прогнозують уже до кінця літа. Слід зазначити засилля температурних гойдалок.

Теги:
#Україна #Погода #Спека #Похолодання #Тепло #Прогноз погоди #Синоптик #Володимир Деркач