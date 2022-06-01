Спека, шквали і смерчі: на яку погоду очікувати українцям в червні

Червень в Україні порадує теплом, але в окремі дні синоптики прогнозують небезпечні погодні явища

В Україні в червні 2022 року синоптики очікують досить теплу погоду, а температура повітря на початку літа перевищуватиме кліматичну норму. Детальніше про прогноз погоди на червень – в матеріалі "Телеграфу".

Прогноз від Укргідрометцентру

За даними метеорологів, в червні середня температура повітря очікується на рівні від 18 до 23 градусів тепла. Тоді як у гірських районах — 15-19 градусів із позначкою "плюс". В Укргідрометцентрі зазначають, що такі показники перевищують на 1-1,5 градуси норму.

Як прогнозують метеорологи, за червень по Україні випадатиме близько 49-108 мм опадів, а в Карпатах — 109-164 мм. Це, йдеться у повідомленні, відповідає місячній нормі.

Прогноз від синоптика Ігоря Кибальчича

За прогнозом синоптика Ігоря Кибальчича на ресурсі "Метеопрог", червень в Україні цього року очікується теплим, але температура повітря перевищуватиме кліматично норму на 0,5-1,5 градуси. На заході України середня температура в червні складатиме від +18,8 до +20,5 градусів, на півночі – близько 20 градусів тепла, в центрі країни – від +20,6 до +21,5, а на півдні та сході — від 21 до 22,6 градусів вище 0.

Кібальчич додає, що опади розподілятимуться нерівномірно. Найбільша кількість опадів очікується у західних регіонах (68 – 108 мм), у північних, східних і центральних менше (61 – 73 мм), а найнижчий показник – у півдня (49 – 60 мм).

Синоптик не виключає в червні такі погодні явища, як сильні зливи та грози, шквали, гради і навіть смерчі.

Читайте також: Категорія Україна До 32 градусів тепла: синоптик розповіла про погоду на початку червня За словами синоптика, цей червень в Україні буде теплішим, ніж у попередні роки

Прогноз від народного синоптика Володимира Деркача

Народний синоптик у червні обіцяє українцям досить комфортну погоду на початку місяця, але з опадами. В середині червня він прогнозує теплу погоду та спеку понад 30 градусів тепла в окремі дні. Дощів і вітру, за словами Деркача, стане менше. Кінець червня, йдеться у прогнозі, стане найтеплішим періодом місяця, різких погодних гойдалок майже не очікується. Але останні дні червня, додає народний синоптик, будуть більш прохолодними.

Нагадаємо, в перші дні червня синоптики прогнозують дощі в більшості регіонів України. Крім того, попереджаються про стрибки атмосферного тиску, тож метеозалежним людям слід бути готовими до цього.

Як писав "Телеграф", народний синоптик Володимир Деркач дав свій прогноз на літо 2022 року в Україні. За його очікуваннями, найбільш дощовою стане середини літа, а от стабільну спеку можна чекати в першій половині серпня.