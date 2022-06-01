Жара, шквалы и смерчи: какой погоды ожидать украинцам в июне

Июнь в Украине порадует теплом, но в отдельные дни синоптики прогнозируют опасные погодные явления

В Украине в июне 2022 года синоптики ожидают достаточно теплую погоду, а температура воздуха в начале лета будет превышать климатическую норму. Подробнее о прогнозе погоды на июнь – в материале "Телеграф".

Прогноз от Укргидрометцентра

По данным метеорологов, в июне средняя температура воздуха ожидается от 18 до 23 градусов тепла. В то время как в горных районах — 15-19 градусов с отметкой "плюс". В Укргидрометцентре отмечают, что такие показатели превышают на 1-1,5 градуса норму.

Как прогнозируют метеорологи, за июнь по Украине выпадает около 49-108 мм осадков, а в Карпатах — 109-164 мм. Это, говорится в сообщении, отвечает месячной норме.

Прогноз от синоптика Игоря Кибальчича

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича на ресурсе "Метеопрог", июнь в Украине в этом году ожидается теплым, но температура воздуха будет превышать климатическую норму на 0,5-1,5 градуса. На западе Украины средняя температура в июне будет составлять от +18,8 до +20,5 градусов, на севере – около 20 градусов тепла, в центре страны – от +20,6 до +21,5, а на юге и востоке – от 21 до 22,6 градуса выше 0.

Кибальчич добавляет, что осадки будут распределяться неравномерно. Наибольшее количество осадков ожидается в западных регионах (68 – 108 мм), в северных, восточных и центральных меньше (61 – 73 мм), а самый низкий показатель – на юге (49 – 60 мм).

Синоптик не исключает в июне такие явления погоды, как сильные ливни и грозы, шквалы, грады и даже смерчи.

Читайте также: Категория Украина До 32 градусов тепла: синоптик рассказала о погоде в начале июня По словам синоптика, этот июнь в Украине будет теплее, чем в предыдущие годы

Прогноз от народного синоптика Владимира Деркача

Народный синоптик в июне обещает украинцам достаточно комфортную погоду в начале месяца, но с осадками. В середине июня он прогнозирует теплую погоду и жару более 30 градусов тепла в отдельные дни. Дождей и ветра, по словам Деркача, станет меньше. Конец июня, говорится в прогнозе, будет самым теплым периодом месяца, резких погодных качелей почти не ожидается. Но последние дни июня, добавляет народный синоптик, будут прохладнее.

Напомним, в первые дни июня синоптики прогнозируют дожди в большинстве регионов Украины. Кроме того, предупреждаются о скачках атмосферного давления, поэтому метеозависимым людям следует быть готовыми к этому.

Как писал "Телеграф", народный синоптик Владимир Деркач дал свой прогноз на лето 2022 года в Украине. По его ожиданиям, самой дождливой станет середина лета, а вот стабильную жару можно ждать в первой половине августа.