Лето в Украине готовит погодные сюрпризы: прогноз от народного синоптика

По словам Деркача, в середине лета пройдут сильные ливни

В июне украинцев ожидает преимущественно умеренное тепло, в июле вероятны сильные осадки, а начало августа сулит настоящую летнюю погоду. Такой прогноз на лето озвучил в комментарии "Телеграфу" народный синоптик Владимир Деркач с Волыни, который ведет наблюдения за погодой более 15 лет.

По словам народного синоптика, погодные условия летом в Украине будут свидетельствовать о процессе глобального потепления.

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"Лето 2022 года сохранит тенденцию глобального потепления, но, на мой взгляд, в этом году оно не наберет больших оборотов, а будто остановится на этом пике, которого достигло ранее в прошлые годы", — отмечает Деркач.

Народный синоптик добавляет, что этим летом будет наблюдаться резкое изменение погодных условий. Особенно это будет заметно, по прогнозу, в июле: ожидаются погодные явления от жары до достаточно мощных дождей и шквалов.

Июнь, по данным Деркача, порадует умеренным теплом. Тем, кто любит жару, он также обещает 2-3 периода (один длиннее, а два более коротких).

Август, отмечает народный синоптик, примерно до середины месяца продержит хорошую погоду. Далее немного пройдут дожди, а затем температура воздуха пойдет на снижение.

Читайте также: Категория Украина Когда ждать летнюю жару в Украине: народный синоптик дал прогноз на июнь По словам Деркача, в некоторые дни июня столбики термометров будут превышать 30 градусов тепла

Напомним, синоптик Укргидрометеоцентра Наталья Голеня обещает потепление после 19 мая в Украине. До 28 градусов тепла столбики будут подниматься, по ее прогнозу, в юго-западных областях.

Как ранее сообщал "Телеграф", до конца мая в Украине в большинстве регионов ожидается сухая и теплая погода. Однако в некоторые дни синоптики предупредили о грозах, но не везде.