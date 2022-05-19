Літо в Україні готує погодні сюрпризи: прогноз від народного синоптика
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За словами Деркача, в середині літа пройдуть сильні зливи
В червні на українців чекає переважно помірне тепло, в липні ймовірні сильні опади, а початок серпня обіцяє справжню літню погоду. Такий прогноз на літо озвучив в коментарі "Телеграфу" народний синоптик Володимир Деркач з Волині, який спостерігає за погодою більше 15 років.
За словами народного синоптика, погодні умови влітку в Україні свідчитимуть про процес глобального потепління.
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"Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мій, погляд в цьому році воно не набере більших обертів, а ніби зупиниться на цьому пікові, якого досягло раніше в минулі роки", — зазначає Деркач.
Народний синоптик додає, що цього літа буде спостерігатися різка зміна погодних умов. Особливо це буде помітно, згідно з прогнозом, у липні: очікуються погодні явища від спеки до досить потужних дощів і шквалів.
Червень, за даними Деркача, потішить помірним теплом. Тим, хто любить спеку, він також обіцяє 2-3 періоди (один довший, а два коротших).
Серпень, зауважує народний синоптик, приблизно до середини місяця протримає гарну погоду, далі трохи покропить дощами і знизить температуру.
Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометеоцентру Наталя Голеня обіцяє потепління після 19 травня в Україні. До 28 градусів тепла стовпчики підійматимуться, за її прогнозом, у південно-західних областях.
Як раніше повідомляв "Телеграф", до кінця травня в Україні у більшості регіонів очікується суха і тепла погода. Але в деякі дні синоптики попередили про грози, але не всюди.