Адской жары не прогнозируется: синоптики дали прогноз погоды на июнь

Без дождей тоже не обойдется

Через неделю в Украине наступит календарное лето, которое, по прогнозу синоптиков, будет насыщено погодными контрастами и опасными стихийными явлениями. В первый месяц лета температура воздуха будет выше нормы, однако слишком жарким июнь не окажется.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

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Средняя месячная температура воздуха в июне прогнозируется на уровне +18 +23 градусов тепла, в горных районах она будет немного ниже — на уровне 15-19 градусов тепла. Такие показатели в первый месяц лета этого года будут на 1-1,5 градуса выше нормы.

"Абсолютный минимум температуры воздуха — 0-9° тепла, в Карпатах, горах Крыма, северных, северо-западных и восточных областях местами 0,3-3° мороза, на высокогорье Карпат до 5° мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха — 32-38°, в южных и восточных областях местами 39-39,8°, в Карпатах и горах Крыма 25-33°", — отметили в Укргидрометцентре.

При этом синоптики говорят, что в июне обычно активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град, шквалы. А месячное количество осадков не будет превышать нормы и составит от 49 до 108 мм, а в Карпатах 109-164 мм.

В регионах июнь будет проходить по-разному. Прогноз на месяц уже доступен на сайте gismeteo.ua.

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Напомним, что в июне украинцы будут отмечать ряд великих христианских праздников, среди которых Вознесение Господне и Троица. Более подробно со всем перечнем можно ознакомиться в православном календаре, который подготовил "Телеграф".

Также мы писали, что погодные условия летом в Украине будут свидетельствовать о процессе глобального потепления. Народный синоптик Владимир Деркач из Волыни в комментарии нашему изданию озвучил свой прогноз на лето 2022 года.