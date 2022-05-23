Когда Вознесение в Украине в 2022 году: дата, главные традиции и запреты

Полное название этого праздника — Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Вознесение Господне, на ряду со святой Троицей, считается одним из крупнейших и важнейших праздников в церковном календаре, который посвящен ключевым событиям евангельской истории и напоминает о событиях, произошедших после воскрешения Иисуса Христа. Вознесение относится к двенадцати двунадесятым праздникам, и не имеет фиксированной даты, поэтому отмечается каждый год по-разному.

"Телеграф" рассказывает, когда отмечается Вознесение Господне в Украине в 2022-м году, а также об истории, традициях и главных запретах праздника.

Вознесение Господне: дата в 2022-м году

Дата празднования Вознесения, как и большинство посвященных Иисусу Христу праздников, зависит от празднования Пасхи. Его отмечают на 40-й день после Воскресения Христового. В 2022 году дата празднования Вознесения у православных восточного обряда припадает на 2 июня, а христиане западного обряда будут отмечать праздник неделей ранее — 26 мая.

Даты разные из-за разницы в календарях. Православные восточного обряда пользуются юлианским календарем, а западного – григорианским.

Вознесение Господне: история и традиции праздника

Церковный праздник Вознесение Господне посвящен главному событию Нового завета — вознесению воскресшего Иисуса Христа на Небо, совершившегося, по преданию, на Масличной горе близ Вифании. Этот день принято посвящать молитве. Отметим, что на Вознесение священнослужители надевают светлые одежды, которые символизируют божественный свет.

В этот день семья обиралась вместе и во время семейного обеда тихо и без лишней скорби вспоминала умерших родственников. По поверью, в этот день их души вместе с Сыном Божьим возвращаются на Небо. Также на Вознесение принято украшать свои дома свежей зеленью.

Также в память о Вознесении Господнем хозяйки пекли продолговатые пироги с поперечными перекладинами на поверхности, которые напоминали лестницу. Их также носили в церковь, чтобы освятить и провести молебен, а после их нужно было отдать нуждающимся.

Вознесение Господне: что категорически нельзя делать

Нельзя употреблять алкоголь.

Запрещено ругаться, сквернословить и желать кому-либо зла.

Нельзя объедаться.

Не желательно в этот день выносить мусор.

Запрещено плевать на землю.

Нельзя отпевать усопших.

Нельзя обижать странников, больных или нищих людей.

Запрещено что-то резать или стричь, а также заниматься тяжелой и грязной работой.

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