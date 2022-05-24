Пекельної спеки не прогнозується: синоптики дали прогноз погоди на червень

Без дощів також не обійдеться

За тиждень в Україні наступить календарне літо, яке, за прогнозом синоптиків, буде насиченим погодними контрастами та небезпечними стихійними явищами. У перший місяць літа температура повітря буде вище норми, однак надто спекотним червень не виявиться.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

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Середню місячну температуру повітря у червні синоптики прогнозують на рівні +18 +23 градусів тепла, в гірських районах вона буде трішки нижчою — на рівні 15-19 градусів тепла. Такі показники у перший місяць літа цього року будуть на 1-1,5 градуса вищими за норму.

"Абсолютний мінімум температури повітря — 0-9° тепла, в Карпатах, горах Криму, північних, північно-західних та східних областях місцями 0,3-3° морозу, на високогір′ї Карпат до 5° морозу. Абсолютний максимум температури повітря — 32-38°, у південних та східних областях місцями 39-39,8°, в Карпатах та горах Криму 25-33°", — зазначили в Укргідрометцентрі.

При цьому синоптики кажуть, що у червні, зазвичай, активізується грозова діяльність, частіше спостерігаються град, шквали. А місячна кількість опадів не перевищуватиме норму і становитиме від 49 до 108 мм, а в Карпатах 109-164 мм.

У регіонах червень буде проходити по-різному. Прогноз на місяць вже доступний на сайті gismeteo.ua.

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Нагадаємо, що у червні українці відзначатимуть низку великих християнських свят, серед яких Вознесіння Господнє та Трійця. Більш детально з усім переліком можна ознайомитися у православному календарі, який підготував "Телеграф".

Також ми писали, що погодні умови влітку в Україні свідчитимуть про процес глобального потепління. Народний синоптик Володимир Деркач з Волині у коментарі нашому виданню озвучив свій прогноз на літо 2022.