Які великі церковні свята відзначаємо у червні 2022: православний календар

На початку літа православні християни святкують одразу кілька важливих дат

У червні відзначається Вознесіння Господнє, яке є одним із 12-ти найбільших свят церковного року після Великодня. Ще одним значущим святом у перший місяць літа буде Трійця, або Зелені Святки. Перед цим буде не менш важлива дата – Троїцька поминальна субота.

"Телеграф" розповідає про те, які релігійні свята чекають на християн у червні 2022 року.

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Які церковні свята та важливі дати відзначатимемо у червні 2022

2 червня — Вознесіння Господнє;

5 червня — Святих отців I Вселенського Собору;

7 червня — Третє знайдення глави Іоанна Предтечі. Святителя Інокентія Херсонського;

11 червня — Троїцька батьківська субота. Поминання покійних Святителя Луки Сімферопольського;

12 червня — Трійця (День Святої Трійці). П'ятдесятниця;

13 червня — День Святого Духа. Троїцький тиждень (триватиме до 19 червня);

19 червня — День усіх святих. Закінчення Троїцького тижня;

20 червня — Петров піст (триватиме до 11 липня);

22 червня — Кирилів день;

26 червня — Усіх святих землі Української;

28 червня — Святителя Михайла, першого Митрополита Київського та всієї Русі-України.

Чи будуть додаткові вихідні

Трійця в Україні відзначається завжди в неділю і святкується на 50-й день після Великодня. Традиційно наступного понеділка — вихідний день. Проте за умов дії воєнного стану святкові вихідні було скасовано.

Нагадаємо, що воєнний стан в Україні був продовжений на 90 діб — до 23 серпня 2022 року.