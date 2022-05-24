Які великі церковні свята відзначаємо у червні 2022: православний календар
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На початку літа православні християни святкують одразу кілька важливих дат
У червні відзначається Вознесіння Господнє, яке є одним із 12-ти найбільших свят церковного року після Великодня. Ще одним значущим святом у перший місяць літа буде Трійця, або Зелені Святки. Перед цим буде не менш важлива дата – Троїцька поминальна субота.
"Телеграф" розповідає про те, які релігійні свята чекають на християн у червні 2022 року.
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Які церковні свята та важливі дати відзначатимемо у червні 2022
2 червня — Вознесіння Господнє;
5 червня — Святих отців I Вселенського Собору;
7 червня — Третє знайдення глави Іоанна Предтечі. Святителя Інокентія Херсонського;
11 червня — Троїцька батьківська субота. Поминання покійних Святителя Луки Сімферопольського;
12 червня — Трійця (День Святої Трійці). П'ятдесятниця;
13 червня — День Святого Духа. Троїцький тиждень (триватиме до 19 червня);
19 червня — День усіх святих. Закінчення Троїцького тижня;
20 червня — Петров піст (триватиме до 11 липня);
22 червня — Кирилів день;
26 червня — Усіх святих землі Української;
28 червня — Святителя Михайла, першого Митрополита Київського та всієї Русі-України.
Чи будуть додаткові вихідні
Трійця в Україні відзначається завжди в неділю і святкується на 50-й день після Великодня. Традиційно наступного понеділка — вихідний день. Проте за умов дії воєнного стану святкові вихідні було скасовано.
Нагадаємо, що воєнний стан в Україні був продовжений на 90 діб — до 23 серпня 2022 року.