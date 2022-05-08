Трійця 2022: що категорично не можна робити у цей день

Традиційно Трійця припадає на 50-й день після Великодня

Одне з найважливіших християнських свят — Трійця чи Зелені святки — щороку відзначається у різну дату, оскільки він прив’язаний до дати святкування Великодня. 2022-го року Трійця відзначається 12 червня православними східного обряду, а християнами західного обряду тижнем раніше — 5 червня.

"Телеграф" розповідає про традиції та заборони цього дня.

Трійця 2022: головні традиції

Цього дня церква згадує день, коли Святий Дух у вигляді вогненних мов зійшов на апостолів Ісуса Христа та Пресвяту Богородицю, яка відбулася за обіцянням Спасителя, даного Ним перед Його Вознесінням. Також це свято нагадує про три Особи Бога: Отця, Сина і Святого Духа.

На Трійцю заведено освячувати трави та гілочки дерев, які як оберіг зберігають цілий рік. Також віряни прикрашають своє житло свіжими гілками клена, берези, верби, липи, квітами та травами, що символізують процвітання. Також люди вірять, що це захищає від зла та дарує здоров’я. Зеленими травами також прикрашають храми.

Трійця 2022: що не можна робити

Не можна купатися у водоймах.

Не можна сваритися та конфліктувати у цей день.

Заборонено працювати у полі та городі, а також по будинку.

Не можна ходити до лісу.

Заборонено рубати дерева.

Не можна плести, в’язати, вишивати, стригтися.

Небажано цього дня проводити весілля.

Не заведено ходити на цвинтарі.

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