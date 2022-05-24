Трійця та День Конституції України: які свята відзначаємо у червні 2022 року
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 98
В перший місяць літа українці відзначать декілька важливих подій
У червні 2022 року українці відзначають великі православні свята Трійцю, або Зелені Святки, та Вознесіння Господнє, а наприкінці першого літнього місяця одна з найголовніших подій у країні — День Конституції України. Оскільки свято є державними, то передбачається додатковий вихідний, але цього року все змінилося через війну.
"Телеграф" розповідає, які свята у червні 2022 року відзначають українці та скільки буде вихідних днів.
Чому росії не виграти війну проти України?
1 червня — День захисту дітей
2 червня — Вознесіння Господнє
6 червня — День журналіста
12 червня — Трійця
14 червня — Всесвітній день донора
15 червня — День захисту людей похилого віку
19 червня — День батька
22 червня — День скорботи та надання почестей пам’яті жертв війни в Україні
23 червня — День державної служби України
25 червня — День митної служби України
26 червня — День молоді
28 червня — День Конституції України
Чи будуть додаткові вихідні
Трійця в Україні відзначається завжди в неділю і святкується на 50-й день після Великодня. Традиційно наступного понеділка — вихідний день. День Конституції в Україні відзначається у вівторок, 28 червня. У мирний час у нас було б чотири вихідні поспіль, а понеділок ми відпрацювали б у суботу. Проте за умов дії воєнного стану їх було скасовано.
Графік робочих та вихідних днів виглядає так:
Робочі дні: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-30 червня.
Вихідні дні: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 та 26 червня.
Нагадаємо, що військовий стан в Україні був продовжений на 90 діб — до 23 серпня 2022 року.