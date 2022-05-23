Коли Вознесіння в Україні у 2022 році: дата, головні традиції та заборони

Повна назва цього свята – Вознесіння Господа Бога та Спасителя нашого Ісуса Христа.

Вознесіння Господнє, поряд зі святою Трійцею, вважається одним з найбільших і найважливіших свят у церковному календарі, який присвячений ключовим подіям євангельської історії та нагадує про події, що відбулися після воскресіння Ісуса Христа. Вознесіння відноситься до дванадцяти дванадесятих свят і не має фіксованої дати, тому відзначається щороку по-різному.

"Телеграф" розповідає, коли відзначається Вознесіння Господнє в Україні у 2022-му році, а також про історію, традиції та головні заборони свята.

Вознесіння Господнє: дата у 2022-му році

Дата святкування Вознесіння, як і більшість свят, присвячених Ісусу Христу, залежить від святкування Великодня. Його відзначають на 40-й день після Воскресіння Христового. 2022 року дата святкування Вознесіння у православних східного обряду припадає на 2 червня, а християни західного обряду відзначатимуть свято тижнем раніше — 26 травня.

Дати різні через різницю в календарях. Православні східного обряду користуються юліанським календарем, а західного – григоріанським.

Вознесіння Господнє: історія та традиції свята

Церковне свято Вознесіння Господнє присвячене головній події Нового завіту — вознесінню воскреслого Ісуса Христа на Небо, яке відбулося, за переказами, на Оливній горі поблизу Віфанії. Цей день заведено присвячувати молитві. Зазначимо, що на Вознесіння священнослужителі одягають світлий одяг, який символізує божественне світло.

Цього дня сім’я обиралася разом і під час сімейного обіду тихо та без зайвої скорботи згадувала померлих родичів. За повір’ям, цього дня їхні душі разом із Сином Божим повертаються на Небо. Також на Вознесенні заведено прикрашати свої будинки свіжою зеленню.

Також на згадку про Вознесіння Господнє господині пекли довгасті пироги з поперечними перекладинами на поверхні, які нагадували сходи. Їх також носили до церкви, щоб освятити і провести молебень, а після них треба було віддати нужденним.

Вознесіння Господнє: що категорично не можна робити

Не можна вживати алкоголь.

Заборонено лаятися, лихословити і бажати будь-кому зла.

Не можна об’їдатися.

Небажано цього дня виносити сміття.

Заборонено начхати на землю.

Не можна відспівувати померлих.

Не можна кривдити мандрівників, хворих або жебраків.

Заборонено щось різати чи стригти, а також займатися тяжкою та брудною роботою.

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