Потеплеет и "скакнет" давление: какой погоды ждать украинцам в начале лета

Первые 10 дней лета разным областям принесут разную погоду

Дождливая погода в Украине сменится более сухой, но не на долго и не везде — в части регионов стоит ожидать обильных осадков. Также метеочувствительным людям стоит быть внимательными — в некоторые дни атмосферное давление будет сильно падать.

Согласно прогнозу погоды, в первую декаду июня за титул "самого дождливого" будут бороться сразу два украинских города — Львов и Харьков. Хотя грозы ожидаются по всей стране.

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Карта погоды по Украине показывает, что первый день лета станет грозовым и влажным как на западе, так и на востоке, минуя осадками только центральную часть.

Прогноз погоды на 1 июня

Львовянам и гостям города следует не забывать про дождевики и зонты. Мелкий дождь здесь ожидается почти каждый день, а дважды — 5 и 9 июня перерастет в грозу. Атмосферное давление упадет более чем на 10 единиц от нормального.

Прогноз погоды Львов

Давление во Львове

В свою очередь в Харькове начало июня будет сопровождаться обильными осадками. Их интенсивность снизится после 5 июня. Серьезных колебаний давления не ожидается.

Прогноз погоды в Харькове

Давление в Харькове

Южнее, в Одессе и Днепропетровске ситуация более стабильная. Город у моря порадует жителей хорошей солнечной погодой, но, напоминаем, на пляжах в связи с войной купаться опасно. Согласно прогнозу погоды, в Одессе грозовых и дождливых дней будет мало, а температура поднимется до +27. Давление будет выше оптимального.

Погода в Одессе

Давление в Одессе

Днепр начнет июнь с грозы и будет "держать" погоду еще несколько дней, но затем уверенно поборется за титул самого жаркого города. Здесь также давление выше нормы.

Погода в Днепре

Давление в Днепре

В столице погода — наиболее комфортная. Перепадов по температуре меньше, как и дождей. Облачность будет держаться почти каждый день в начале июня, а температура достигнет 28 по Цельсию. Давление также будет близко к оптимальным 750 мм рт.с.

Погода в Киеве

Давление в Киеве

Как ранее писал "Телеграф", уже со второй половины июня стоит ждать жары. Погодных перешкалов не ожидается, но стоит быть готовым к грозам.