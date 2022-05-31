До 32 градусов тепла: синоптик рассказала о погоде в начале июня

По словам синоптика, этот июнь в Украине будет теплее, чем в предыдущие годы

В начале июня погода в Украине будет теплой, а в некоторые дни ожидается жара свыше 30 градусов тепла. Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

Так, начало июня будет теплым с температурой днем от 20 до 28 градусов тепла. В то время как на юге и востоке более жаркая погода: там столбики термометров будут подниматься в пределах 27-32 градусов с отметкой "плюс".

Как отмечает Голеня, в первые дни лета — 1-3 июня – в Украине будет преимущественно сухая погода. Но вскоре, уже 4-6 июня, синоптик предупреждает о неустойчивой погоде с грозовыми дождями. Об этом свидетельствуют и данные с сайта Укргидрометцентра.

Прогноз на 1.06.2022. Карта УкрГМЦ

Прогноз на 5.06.2022. Карта УкрГМЦ

В целом, добавила синоптик, по данным европейских и мировых центров погоды, июнь 2022 года в Украине будет теплым. Средняя месячная температура, по словам Голени, будет на 1-2 градуса выше нормы (норма составляет 19-22 градуса тепла). Что касается осадков, то ожидается выпадение в пределах 50-110 мм. Синоптик разъясняет, что таковой показатель соответствует норме.

Напомним, в начале первого летнего месяца в ряде регионов Украины синоптики прогнозируют дожди и грозы. Больше всего осадков ожидается в Харькове и Львове. Наряду с этим украинцы должны быть готовы к резким перепадам атмосферного давления.

Как ранее сообщал "Телеграф", народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на лето в Украине. По его словам, июнь еще не принесет настоящей жары, июль пройдет с обильными осадками, а самой теплой станет первая половина августа.