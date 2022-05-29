Когда можно сажать овощи в июне 2022: посевной календарь на месяц
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Начало лета – отличное время для работы с рассадой
Лето — время каникул и отпусков, однако не для садоводов-огородников. А все потому, что, особенно первый месяц самой жаркой поры, — это очень насыщенный на огородные работы период в году. Это не только время для подкормки и удобрения растений, прополки и окучивания, а также и для посевов и высадки рассады теплолюбивых растений.
"Телеграф" предлагает читателям ознакомиться с лунным календарем садовода и огородника на июнь 2022 года, чтобы знать в какие дни лучше всего заниматься своим огородом, а когда лучше ничего не садить и не сеять.
Фазы луны в июне 2022
- Полнолуние — 14 июня.
- Новолуние — 29 июня.
- Растущая Луна — с 1 по 13 июня и 30 июня.
- Убывающая Луна — с 15 по 28 июня.
Отметим, что за фазами луны важно следить, ведь небесное светило очень влияет на рост растений. К примеру, растущая Луна способствует росту надземных частей растений, а вот спадающая — развитию корневищ и клубней, а в новолуние и полнолуние садово-огородные работы вовсе не принесут пользы.
Что и когда можно делать в мае в саду и на огороде
Благоприятные и неблагоприятные дни для работ в саду и огороде в июне 2022 выглядят так:
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