Без адской жары, но с грозами: синоптики дали прогноз погоды на июнь

Среди осадков летом участится град

Первая неделя июня в Украине обещает быть весьма теплой и богатой на различные осадки. Часть регионов столкнется с регулярными грозами и дождями, а "громче всего" будет на западе.

Больше деталей расскажет "Телеграф", ссылаясь на Укргидрометцентр и данные ресурса weather.com.

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По прогнозам синоптиков, средние показатели температуры июня будут колебаться в районе +17…+22 градусов тепла. В горных районах, предсказуемо, погода ожидается более холодной — 11-18°С. При этом в отдельные дни в горах Карпат и Крыма кое-где могут "показаться" легкие заморозки — от нуля и даже до -3°С.

Впрочем, особо на общую летнюю картину это не повлияет. Максимальные температуры, которые на июнь обещают специалисты, будут достигать почти 40 градусов — это на юге и востоке страны. Но в среднем тепло будет комфортным, а не по-летнему жарким, поэтому украинцы, невзирая на войну, смогут насладиться хорошей погодой.

Если, конечно же, ее не испортят затяжные грозы или внезапный град. Увеличение количества как одного, так и второго природного явления синоптики уже предсказали. В первую неделю июня больше всего гроз пройдет в западных областях и северных, однако общее количество осадков в месяц не должно превысить норму.

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Напомним, ранее мы рассказывали, какая погода установится в Украине до конца мая. Отметим, что моментами капризы природы могут быть весьма непредсказуемыми.

Также "Телеграф" писал о прогнозе погоды от народного синоптика на предстоящее лето. Специалист объяснил, чего стоит ждать в следующие три месяца