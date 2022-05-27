Без пекельної спеки, але із грозами: синоптики дали прогноз погоди на червень.

Серед опадів улітку почастішає град

Перший тиждень червня в Україні обіцяє бути вельми теплим і багатим на різні опади. Частина регіонів зіткнеться з регулярними грозами та дощами, а "найгучніше" буде на заході.

Більше деталей розповість "Телеграф", посилаючись на Укргідрометцентр та дані ресурсу weather.com.

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За прогнозами синоптиків, середні показники температури червня коливатимуться в районі +17…+22 градуси. У гірських районах, передбачувано, погода очікується холоднішою — 11-18°С тепла. При цьому в окремі дні в горах Карпат та Криму де-не-де можуть з'явитися легкі заморозки — від нуля і навіть до -3°С.

Втім, особливо на загальну літню картину це не вплине. Максимальні температури, які на червень обіцяють фахівці, сягатимуть майже 40 градусів — це на півдні та сході країни. Але в середньому тепло буде комфортним, а не по-літньому спекотним, тож українці попри війну зможуть насолодитися гарною погодою.

Якщо, звичайно, її не зіпсують затяжні грози або раптовий град. Збільшення кількості як одного, так і другого природного явища синоптики вже передбачили. У перший тиждень червня найбільше гроз пройде у західних областях та північних, проте загальна кількість опадів на місяць не має перевищити норму.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка погода встановиться в Україні до кінця травня. Зазначимо, що моментами капризи природи можуть бути дуже непередбачуваними.

Також "Телеграф" писав про прогноз погоди від народного синоптика на майбутнє літо. Фахівець пояснив, чого варто чекати у наступні три місяці