Грози, шквали вітру та +30 градусів: яку погоду прогнозують синоптики до кінця травня

Погода буде дуже мінлива

Сильний вітер, яким закінчується поточний тиждень в України принесе тепло та вологу.

Згідно з прогнозом українського гідрометцентру, понеділок в країні буде похмурим та дощовим. Тучами затягне і схід, і захід. Тоді як вже наступного дня, у вівторок, дощитиме виключно на Лівобережжі.

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Та вже за добу ситуація зміниться і грозовий фронт зайде з заходу. Температура при цьому буде рости — до +26 градусів. Грози розповсюдяться по всій країні вже в четвер.

Прогноз погоди на 23 травня

Прогноз погоди на 24 травня

Прогноз погоди на 25 травня

Прогноз погоди на 26 травня

Тим часом найбільш "дощовим" містом України у понеділок обіцяє стати Харків — там прогнозують 12 мм опадів, а от на кінець травня в нього першість відбере Львів із 20 мм дощу.

Прогноз погоди у Харкові

Прогноз погоди у Львові

У Дніпрі тим часом температура повітря сягне +28, а у Запоріжжі +30 градусів тепла.

Прогноз погоди в Дніпрі

Прогноз погоди в Запоріжжі

Тим часом у південнішій Одесі буде більш прохолодно, як і у північнішому Києві — одеситам та столичним мешканцям варто чекати сильного вітру.

Прогноз погоди в Одесі

Прогноз погоди в Києві

Як раніше писав "Телеграф", після різкого потепління в Україні очікують чергове похолодання — синоптик спрогнозував погодні гойдалки. Початок літа виключенням не стане і кардинальних змін до погоди не принесе. Проте червень буде дедалі теплішим і потішить українців сонячними та спекотними днями.