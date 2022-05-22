Грози, шквали вітру та +30 градусів: яку погоду прогнозують синоптики до кінця травня
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Погода буде дуже мінлива
Сильний вітер, яким закінчується поточний тиждень в України принесе тепло та вологу.
Згідно з прогнозом українського гідрометцентру, понеділок в країні буде похмурим та дощовим. Тучами затягне і схід, і захід. Тоді як вже наступного дня, у вівторок, дощитиме виключно на Лівобережжі.
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Та вже за добу ситуація зміниться і грозовий фронт зайде з заходу. Температура при цьому буде рости — до +26 градусів. Грози розповсюдяться по всій країні вже в четвер.
Тим часом найбільш "дощовим" містом України у понеділок обіцяє стати Харків — там прогнозують 12 мм опадів, а от на кінець травня в нього першість відбере Львів із 20 мм дощу.
У Дніпрі тим часом температура повітря сягне +28, а у Запоріжжі +30 градусів тепла.
Тим часом у південнішій Одесі буде більш прохолодно, як і у північнішому Києві — одеситам та столичним мешканцям варто чекати сильного вітру.
Як раніше писав "Телеграф", після різкого потепління в Україні очікують чергове похолодання — синоптик спрогнозував погодні гойдалки. Початок літа виключенням не стане і кардинальних змін до погоди не принесе. Проте червень буде дедалі теплішим і потішить українців сонячними та спекотними днями.