Рус

Грози, шквали вітру та +30 градусів: яку погоду прогнозують синоптики до кінця травня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
17
Небо часто буде хмарним Новина оновлена 22 травня 2022, 08:00
Небо часто буде хмарним

Погода буде дуже мінлива

Сильний вітер, яким закінчується поточний тиждень в України принесе тепло та вологу.

Згідно з прогнозом українського гідрометцентру, понеділок в країні буде похмурим та дощовим. Тучами затягне і схід, і захід. Тоді як вже наступного дня, у вівторок, дощитиме виключно на Лівобережжі.

Новини про Україну і світ — оперативно у Telegram

Та вже за добу ситуація зміниться і грозовий фронт зайде з заходу. Температура при цьому буде рости — до +26 градусів. Грози розповсюдяться по всій країні вже в четвер.

Прогноз погоди на 23 травня
Прогноз погоди на 23 травня
Прогноз погоди на 24 травня
Прогноз погоди на 24 травня
Прогноз погоди на 25 травня
Прогноз погоди на 25 травня
Прогноз погоди на 26 травня
Прогноз погоди на 26 травня

Тим часом найбільш "дощовим" містом України у понеділок обіцяє стати Харків — там прогнозують 12 мм опадів, а от на кінець травня в нього першість відбере Львів із 20 мм дощу.

Прогноз погоди у Харкові
Прогноз погоди у Харкові
Прогноз погоди у Львові
Прогноз погоди у Львові

У Дніпрі тим часом температура повітря сягне +28, а у Запоріжжі +30 градусів тепла.

Прогноз погоди в Дніпрі
Прогноз погоди в Дніпрі
Прогноз погоди в Запоріжжі
Прогноз погоди в Запоріжжі

Тим часом у південнішій Одесі буде більш прохолодно, як і у північнішому Києві — одеситам та столичним мешканцям варто чекати сильного вітру.

Прогноз погоди в Одесі
Прогноз погоди в Одесі
Прогноз погоди в Києві
Прогноз погоди в Києві

Як раніше писав "Телеграф", після різкого потепління в Україні очікують чергове похолодання — синоптик спрогнозував погодні гойдалки. Початок літа виключенням не стане і кардинальних змін до погоди не принесе. Проте червень буде дедалі теплішим і потішить українців сонячними та спекотними днями.

Теги:
#Погода #Гроза #Дощ #Прогноз погоди