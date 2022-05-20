Україну накриє тепло до 28 градусів, але потім різко похолодає: прогноз синоптиків

Тепла погода в Україні протримається недовго

В Україні, де синоптики прогнозують грози наприкінці травня, очікується хвиля потепління, але за нею прийде похолодання. Як передає "Телеграф", про це повідомляє народний синоптик Станіслав Щедрін у Facebook у прогнозі на кінець місяця.

Так, народний синоптик розповів, що вже з 20 травня по всій Україні очікується потепління від 25 до 28 градусів тепла. Але також, зазначає він, у багатьох районах країни періодично проходитимуть дощі, а місцями можливі сильні зливи з грозами, градом і шквалами.

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Однак, за даними Щедріна, тепло протримається недовго. В прогнозі йдеться, що з 24 травня в Україну знов прийде сильне похолодання. Народний синоптик повідомляє, що очікується до 9-14 градусів із позначкою "плюс".

Народний синоптик додає, що поки що стабільного потепління не очікується, та попереджає українців про погодні гойдалки.

Про зниження температури повітря наступного тижня свідчать і карти Укргідрометцентру.

Прогноз погоди в Україні на 20 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди в Україні на 24 травня. Фото: Укргідрометцентр

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Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач озвучив прогноз на літо 2022 року в Україні. За його словами, червень ще не принесе справжньої спеки, в липні можливі сильні дощі, а перша половина серпня порадує українців гарною погодою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики прогнозують дощовий початок літа в Україні цього року. Як свідчать прогнози, опади охоплять практично всі регіони.