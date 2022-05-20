Украину накроет тепло до 28 градусов, но потом резко похолодает: прогноз синоптиков

Теплая погода в Украине продержится недолго

В Украине, где синоптики прогнозируют грозы в конце мая, ожидается волна потепления, но за ней последует похолодание. Как передает "Телеграф", об этом сообщает народный синоптик Станислав Щедрин в Facebook в прогнозе на конец месяца.

Народный синоптик рассказал, что уже с 20 мая по всей Украине ожидается потепление от 25 до 28 градусов тепла. Но также, отмечает он, во многих районах страны будут периодически проходить дожди, а местами возможны сильные ливни с грозами, градом и шквалами.

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Однако, по данным Щедрина, тепло продлится недолго. В прогнозе говорится, что с 24 мая в Украину снова придет сильное похолодание. Народный синоптик сообщает, что ожидается до 9-14 градусов с отметкой "плюс".

Народный синоптик добавляет, что пока стабильного потепления не ожидается, и предупреждает украинцев о погодных качелях.

О снижении температуры воздуха на следующей неделе свидетельствуют и карты Укргидрометцентра.

Прогноз погоды в Украине на 20 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 24 мая. Фото: Укргидрометцентр

Читайте также: Категория Украина Когда ждать летнюю жару в Украине: народный синоптик дал прогноз на июнь По словам Деркача, в некоторые дни июня столбики термометров будут превышать 30 градусов тепла

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз на лето 2022 года в Украине. По его словам, июнь еще не принесет настоящей жары, в июле возможны сильные дожди, а первая половина августа порадует украинцев хорошей погодой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптики прогнозируют дождливое начало лета в Украине в этом году. Как свидетельствуют прогнозы, осадки охватят практически все регионы.