Потеплішає, але дощі продовжаться: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на початку тижня

Дощі в Україні не закінчаться і на новому тижні

В Україні продовжується "сезон дощів" і найближчими днями опади не припиняться, хоч неділя і буде відносно сухою.

Про це свідчить прогноз від Укргідрометцентру.

За його інформацією, 22 травня на дощів варто чекати лише у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території країни опадів не очікується, а стовпчик термометра показуватиме +14…+18 градусів у західних та центральних областях, +17…+21 на Сході та +20…+23 на Півдні України.

У понеділок опади накриють усю Україну, а дощ продовжуватиметься і вдень, і вночі.

У вівторок, 24 травня, дощі припиняться для жителів Заходу та Центру, а решті доведеться чекати сонця доведеться до середи. Втім, у середу вони повернуться до західної частини України.

Синоптики також попередили, що у четвер грози накриють більшу частину країни.

Як повідомлялося раніше, народний синоптик Володимир Деркач розповів "Телеграфу", що цього літа спостерігатиметься різка зміна погодних умов. Особливо це буде помітно, за прогнозом, у липні: очікуються погодні явища від спеки до досить сильних дощів та шквалів.