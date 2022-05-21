Потеплеет, но дожди продолжатся: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в начале недели

Дожди в Украине не закончатся и на новой неделе

В Украине продолжается "сезон дождей" и в ближайшие дни осадки не прекратятся, хоть воскресенье и будет относительно сухим.

Об этом свидетельствует прогноз от Укргидрометцентра.

По его информации, 22 мая дождей стоит ждать лишь в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории страны осадков не ожидается, а столбик термометра будет показывать +14…+18 градусов в западных и центральных областях, +17…+21 на Востоке и +20…+23 на Юге Украины.

В понедельник же осадки накроют всю Украину, а дождь будет продолжаться и днем и ночью.

Во вторник, 24 мая, дожди прекратятся для жителей Запада и Центра, а остальным придется ждать солнца придется до среды. Впрочем, в среду они вернутся в западную часть Украины.

Синоптики также предупредили, что в четверг грозы накроют большую часть страны.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Владимир Деркач рассказал "Телеграфу", что этим летом будет наблюдаться резкое изменение погодных условий. Особенно это будет заметно, по прогнозу, в июле: ожидаются погодные явления от жары до достаточно мощных дождей и шквалов.