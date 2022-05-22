Грозы, шквалы ветра и +30 градусов: какую погоду прогнозируют синоптики до конца мая

Погода будет весьма изменчива

Сильный ветер, которым заканчивается текущая неделя в Украине, принесет тепло и влагу.

Согласно прогнозу украинского гидрометцентра, понедельник в стране будет пасмурным и дождливым. Тучами затянет и восток, и запад. Тогда как на следующий день, во вторник, будет дождь исключительно на Левобережье.

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Но уже через сутки ситуация изменится и грозовой фронт зайдет с запада. Температура при этом будет расти – до +26 градусов. Грозы распространятся по всей стране уже в четверг.

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Тем временем самым "дождливым" городом Украины в понедельник обещает стать Харьков — там прогнозируют 12 мм осадков, а вот к концу мая у него первенство отберет Львов с 20 мм дождя.

Прогноз погоды в Харькове

Прогноз погоды во Львове

В Днепре в это время температура воздуха достигнет +28, а в Запорожье +30 градусов тепла.

Прогноз погоды в Днепре

Прогноз погоды в Запорожье

Между тем, в южной Одессе будет прохладнее, как и в северном Киеве — одесситам и столичным жителям стоит ожидать сильного ветра.

Прогноз погоды в Одессе

Прогноз погоды в Киеве

Как ранее писал "Телеграф", после резкого потепления в Украине ожидают очередное похолодание — синоптик спрогнозировал погодные качели. Начало лета исключением не станет и кардинальных изменений в погоду не принесет. Однако июнь будет все же теплее и порадует украинцев солнечными и жаркими днями.