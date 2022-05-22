Укр

Грозы, шквалы ветра и +30 градусов: какую погоду прогнозируют синоптики до конца мая

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Небо будет облачным
Небо будет облачным

Погода будет весьма изменчива

Сильный ветер, которым заканчивается текущая неделя в Украине, принесет тепло и влагу.

Согласно прогнозу украинского гидрометцентра, понедельник в стране будет пасмурным и дождливым. Тучами затянет и восток, и запад. Тогда как на следующий день, во вторник, будет дождь исключительно на Левобережье.

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Но уже через сутки ситуация изменится и грозовой фронт зайдет с запада. Температура при этом будет расти – до +26 градусов. Грозы распространятся по всей стране уже в четверг.

Прогноз погоды на 23 мая
Прогноз погоды на 23 мая
Прогноз погоды на 24 мая
Прогноз погоды на 24 мая
Прогноз погоды на 25 мая
Прогноз погоды на 25 мая
Прогноз погоды на 26 мая
Прогноз погоды на 26 мая

Тем временем самым "дождливым" городом Украины в понедельник обещает стать Харьков — там прогнозируют 12 мм осадков, а вот к концу мая у него первенство отберет Львов с 20 мм дождя.

Прогноз погоды в Харькове
Прогноз погоды в Харькове
Прогноз погоды во Львове
Прогноз погоды во Львове

В Днепре в это время температура воздуха достигнет +28, а в Запорожье +30 градусов тепла.

Прогноз погоды в Днепре
Прогноз погоды в Днепре
Прогноз погоды в Запорожье
Прогноз погоды в Запорожье

Между тем, в южной Одессе будет прохладнее, как и в северном Киеве — одесситам и столичным жителям стоит ожидать сильного ветра.

Прогноз погоды в Одессе
Прогноз погоды в Одессе
Прогноз погоды в Киеве
Прогноз погоды в Киеве

Как ранее писал "Телеграф", после резкого потепления в Украине ожидают очередное похолодание — синоптик спрогнозировал погодные качели. Начало лета исключением не станет и кардинальных изменений в погоду не принесет. Однако июнь будет все же теплее и порадует украинцев солнечными и жаркими днями.

Теги:
#Погода #Гроза #Дождь #Прогноз погоды