Яким буде початок літа в Україні: народний синоптик озвучив прогноз

За словами народного синоптика, у червні буде багато дощів

В Україні починає теплішати, але літньої спеки в першій половині червня чекати не варто. Натомість на початку літа можливі дощі та буревії. Як передає "Телеграф", про це повідомляє народний синоптик Станіслав Щедрін у Facebook.

За словами народного синоптика, кінець травня порадує українців теплою погодою. Так, від 26 травня Щедрін прогнозує стійке літнє тепло.

За його даними, температура повітря коливатиметься в межах від 12 до 15 градусів тепла в нічний час та до +22+28 – вдень. Більш того, він повідомляє про поступове наростання як нічної так, і денної температури повітря.

Разом із тим, Щедрін обіцяє зливи з грозами, місцями з градом та шквалами, у певні дні. Він зазначає, що на початку червня у деяких населених пунктах навіть можливі смерчі та буревії.

Народний синоптик повідомив, що загалом перша половина червня буде багата на опади по всій Україні, особливо – в західних областях. Йдеться про дощі. А ось сильної спеки, каже Щедрін, українцям в цей період червня чекати не слід. За даними народного синоптика, температурний фон коливатиметься в межах від 23-29 градусів із позначкою "плюс" до +13+17 – в нічні години.

Скриншот

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі цього року прогнозують більш високу температуру повітря для України в червні, ніж в попередні роки спостережень. За даними метеорологів, середня температура повітря в червні становитиме близько 18-23 градусів тепла, в гірських районах — від 15 до 19 градусів із позначкою "плюс".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в кінці травня у деяких регіонах України погода зіпсується. Синоптики попереджають про дощі, шквали вітру та грози.