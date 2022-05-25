До 30 градусів тепла: народний синоптик назвав дату потепління в Україні

За словами народного синоптика, до середини червня чекати на сильну спеку не варто

В середині червня в Україні очікується хвиля потепління, а стовпчики термометрів можуть доходити до 30 градусів із позначкою "плюс". Як передає "Телеграф", про це йдеться в прогнозі народного синоптика Володимира Деркача з Волині, котрий давно займається спостереженнями за погодними умовами.

За його словами, на початку першого місяця літа потужної спеки не очікується. Однак обіцяє досить теплу погоду, але попереджає про високу ймовірність опадів протягом 1-11 червня.

В другій декаді місяця – 11-20 червня, зазначає Деркач, тепла погода зберігатиметься, а днями температура повітря може прогріватися навіть вище 30 градусів тепла. Проте, каже народний синоптик, таких днів буде небагато. Також він додає, що опадів поменшає, але можуть йти сильні короткочасні дощі.

Залишок місяця, 21-30 червня, як розповів народний синоптик, буде найтеплішим. За словами Деркача, опадів буде небагато, як і "погодних гойдалок". Тож наприкінці місяця він обіцяє спекотні дні, які згодом зміняться похолоданням.

За даними ресурсу "Гісметео", в Києві у червні максимальна температура повітря очікується на рівні 27 градусів тепла.

Прогноз для Києва. Дані: gismeteo.ua

Приблизно такі ж градуси, згідно з даними ресурсу, ймовірні в Харкові – не більше +29.

Прогноз для Харкова. Дані: gismeteo.ua

Тоді як у Львові, судячи з даних "Гісметео", спекотних днів буде менше. А максимум становить 25 градусів із позначкою "плюс".

Прогноз для Львова. Дані: gismeteo.ua

В Одесі, традиційно, більш тепла погода. В червні стовпчики термометрів, за даними ресурсу, сягатимуть 30 градусів тепла.

Прогноз для Одеси. Дані: gismeteo.ua

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі прогнозують, що червень буде теплішим, ніж у попередні роки. За даними метеорологів, очікується середня місячна температура від 18 до 23 градусів тепла, в гірських районах — 15-19 градусів із позначкою "плюс".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кінець травня в деяких регіонах України порадує теплою погодою. Місцями стовпчики термометрів, згідно з прогнозами, доходитимуть +30 градусів.