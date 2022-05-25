До 30 градусов тепла: народный синоптик назвал дату потепления в Украине

По словам народного синоптика, до середины июня ждать сильной жары не стоит

В середине июня в Украине ожидается волна потепления, а столбики термометров могут доходить до 30 градусов с отметкой "плюс". Как передает "Телеграф", об этом говорится в прогнозе народного синоптика Владимира Деркача с Волыни, давно занимающегося наблюдениями за погодными условиями.

По его словам, в начале первого месяца лета мощной жары не ожидается. Однако обещает достаточно теплую погоду, но предупреждает о высокой вероятности осадков в течение 1-11 июня.

Во второй декаде месяца – 11-20 июня, отмечает Деркач, теплая погода будет сохраняться, а в некоторые дни температура воздуха может прогреваться даже выше 30 градусов тепла. Однако, говорит народный синоптик, таких дней будет немного. Также он добавляет, что осадков станет меньше, но могут идти сильные кратковременные дожди.

Остаток месяца, 21-30 июня, как рассказал народный синоптик, будет самым теплым. По словам Деркача, осадков будет немного, как и "погодных качелей". Поэтому в конце месяца он обещает жаркие дни, которые впоследствии сменятся похолоданием.

По данным ресурса "Гисметео", в Киеве в июне максимальная температура воздуха ожидается на уровне 27 градусов тепла.

Прогноз для Киева. Данные: gismeteo.ua

Приблизительно такие же градусы, согласно данным ресурса, вероятны в Харькове – не более +29.

Прогноз для Харькова Данные: gismeteo.ua

В то время как во Львове, судя по данным "Гисметео", жарких дней будет меньше. А максимум составляет 25 градусов с отметкой "плюс".

Прогноз для Львова. Данные: gismeteo.ua

В Одессе, традиционно, более теплая погода. В июне столбики термометров, по данным ресурса, будут достигать 30 градусов тепла.

Прогноз Одессы. Данные: gismeteo.ua

Напомним, в Укргидрометцентре прогнозируют, что июнь будет теплее, чем в предыдущие годы. По данным метеорологов, ожидается средняя месячная температура от 18 до 23 градусов тепла, в горных районах — 15-19 градусов с отметкой "плюс".

Ранее "Телеграф" сообщал, что конец мая в некоторых регионах Украины порадует теплой погодой. Местами столбики термометров, по прогнозам, будут доходить +30 градусов.