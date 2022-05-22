Жара до +30 градусов: погода подготовила приятный сюрприз украинцам

Местами жару будут сопровождать дожди

После продолжительных дождей и температурных качелей погода в мае порадует украинцев теплом и даже жарой, однако преимущественно на востоке и юге Украины. Местами воздух прогреется до +30 градусов тепла, а осадки утихнут.

Об этом свидетельствуют данные gismeteo.ua, передает "Телеграф".

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Так, самыми жаркими днями в ближайшие несколько недель будут 30 и 31 мая.

В понедельник, 30 мая, на востоке и юге, частично на севере Украины столбики термометров покажут от 25 до 30 градусов. При этом в центральной части страны и в западных регионах будет всего от 10 до 20 градусов.

Теплее всего будет в Кривом Роге – +28, Днепре – +30, Харькове – +28, Николаеве – +28.

Во вторник, 31 мая, на востоке и юге также прогнозируется жара – от 26 до 30 градусов. При этом в центре и на западе страны воздух прогреется на несколько градусов.

Между тем, в Киеве конец мая будет не таким жарким — максимум прогнозируют до 20 градусов тепла 31 мая. А во Львове в этот период будут идти дожди, а температурные столбики будут показывать 13-18 градусов выше нуля.

Напомним, что погоду важно учитывать при проведении работ в саду и в огороде. Также следует учитывать и календарь сельхозработ, проводимых в мае. "Телеграф" регулярно публикует рекомендации для огородников, например, что сажать между рядами чеснока.

Также мы публиковали прогноз погоды и народные приметы до конца мая.