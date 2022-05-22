Спека до +30 градусів: погода підготувала приємний сюрприз українцям

Місцями спеку будуть супроводжувати дощі

Після тривалих дощів та температурних гойдалок погода у травні таки порадує українців теплом та навіть спекою, однак переважно на сході та півдні України. Місцями повітря прогріється до +30 градусів тепла, а опади затихнуть.

Про це свідчать дані gismeteo.ua, передає "Телеграф".

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Так, найспекотнішими днями у найближчі декілька тижнів будуть 30 та 31 травня.

У понеділок, 30 травня, на сході та півдні, частково півночі України стовпчики термометрів покажуть від 25 до 30 градусів. При цьому у центральній частині країни та західних регіонах буде всього від 10 до 20 градусів.

Найтепліше буде у Кривому Розі – +28, Дніпрі – +30, Харкові – +28, Миколаєві – +28.

У вівторок, 31 травня, на сході та півдні також прогнозується спека — від 26 до 30 градусів. При цьому у центрі та на заході країни повітря прогріється на кілька градусів.

Тим часом у Києві кінець травня буде не таким спекотним — максимум прогнозують до 20 градусів тепла 31 травня. А у Львові у цей період будуть йти дощі, а температурні стовпчики показуватимуть 13-18 градусів вище нуля.

Нагадаємо, що погоду важливо враховувати під час проведення робіт у саду та на городі. Також слід враховувати й календар сільгоспробіт, що проводяться у травні. "Телеграф" регулярно публікує рекомендації для городників, наприклад, що садити між рядами часнику.

Також ми публікували прогноз погоди та народні прикмети до кінця травня.