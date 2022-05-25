Укр

Каким будет начало лета в Украине: народный синоптик озвучил прогноз

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
39
Первая половина июня будет теплой, но без жары
Первая половина июня будет теплой, но без жары

По словам народного синоптика, в июне будет много дождей

В Украине начинает теплеть, но летний зной в первой половине июня ждать не стоит. В начале лета возможны дожди и ураганы. Как передает "Телеграф", об этом сообщает народный синоптик Станислав Щедрин в Facebook.

По словам народного синоптика, конец мая порадует украинцев теплой погодой. Так, с 26 мая Щедрин прогнозирует устойчивое летнее тепло.

По его данным, температура воздуха будет колебаться в пределах от 12 до 15 градусов тепла в ночное время и до +22+28 – днем. Более того, он сообщает о постепенном нарастании как ночной так, так и дневной температуры воздуха.

Вместе с тем, Щедрин обещает ливни с грозами, местами с градом и шквалами, в определенные дни. Он отмечает, что в начале июня в некоторых населенных пунктах возможны смерчи и ураганы.

Народный синоптик сообщил, что в целом первая половина июня будет богата осадками по всей Украине, особенно – в западных областях. Речь идет о дождях. А вот сильной жары, говорит Щедрин, украинцам в этот период июня ждать не следует. По данным народного синоптика, температурный фон будет колебаться в пределах от 23-29 градусов с отметкой "плюс" до +13+17 – в ночные часы.

Скриншот
Скриншот

Напомним, в Укргидрометцентре в этом году прогнозируется более высокая температура воздуха для Украины в июне, чем в предыдущие годы наблюдений. По данным метеорологов, средняя температура воздуха в июне составит около 18-23 градусов тепла, в горных районах — от 15 до 19 градусов с отметкой "плюс".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце мая в некоторых регионах Украины погода испортится. Синоптики предупреждают о дождях, шквалах ветра и грозе.

Теги:
#Погода #Погода в Украине #Июнь