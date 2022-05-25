Каким будет начало лета в Украине: народный синоптик озвучил прогноз

По словам народного синоптика, в июне будет много дождей

В Украине начинает теплеть, но летний зной в первой половине июня ждать не стоит. В начале лета возможны дожди и ураганы. Как передает "Телеграф", об этом сообщает народный синоптик Станислав Щедрин в Facebook.

По словам народного синоптика, конец мая порадует украинцев теплой погодой. Так, с 26 мая Щедрин прогнозирует устойчивое летнее тепло.

По его данным, температура воздуха будет колебаться в пределах от 12 до 15 градусов тепла в ночное время и до +22+28 – днем. Более того, он сообщает о постепенном нарастании как ночной так, так и дневной температуры воздуха.

Вместе с тем, Щедрин обещает ливни с грозами, местами с градом и шквалами, в определенные дни. Он отмечает, что в начале июня в некоторых населенных пунктах возможны смерчи и ураганы.

Народный синоптик сообщил, что в целом первая половина июня будет богата осадками по всей Украине, особенно – в западных областях. Речь идет о дождях. А вот сильной жары, говорит Щедрин, украинцам в этот период июня ждать не следует. По данным народного синоптика, температурный фон будет колебаться в пределах от 23-29 градусов с отметкой "плюс" до +13+17 – в ночные часы.

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Напомним, в Укргидрометцентре в этом году прогнозируется более высокая температура воздуха для Украины в июне, чем в предыдущие годы наблюдений. По данным метеорологов, средняя температура воздуха в июне составит около 18-23 градусов тепла, в горных районах — от 15 до 19 градусов с отметкой "плюс".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце мая в некоторых регионах Украины погода испортится. Синоптики предупреждают о дождях, шквалах ветра и грозе.