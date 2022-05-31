До 32 градусів тепла: синоптик розповіла про погоду на початку червня

За словами синоптика, цей червень в Україні буде теплішим, ніж у попередні роки

На початку червня погода в Україні буде теплою, а в деякі дні очікується спека понад 30 градусів тепла. Про це в коментарі "Телеграфу" повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Початок червня буде теплим з температурою вдень від 20 до 28 градусів тепла. Тоді як на півдні та сході більш спекотна погода: там стовпчики термометрів підійматимуться у межах 27-32 градусів із позначкою "плюс".

Як зауважує Голеня, в перші дні літа — 1-3 червня – в Україні пануватиме переважно суха. Але незабаром, уже 4-6 червня, синоптик попереджає про нестійку погоду з грозовими дощами. Про це свідчать і дані з сайту Укргідрометцентру.

Прогноз на 1.06.2022. Карта УкрГМЦ

Прогноз на 5.06.2022. Карта УкрГМЦ

Загалом, додала синоптик, за даними європейських та світових центрів погоди червень 2022 року в Україні буде теплим. Середня місячна температура, за словами Голені, буде на 1-2 градуси вищою за норму (норма становить 19-22 градуси тепла). Щодо опадів, то очікується випадіння в межах 50-110 мм. Синоптик пояснює, що такий показник відповідає нормі.

Нагадаємо, на початку першого літнього місяця в низці регіонів України синоптики прогнозують дощі та грози. Найбільше опадів очікується в Харкові й Львові. Поряд із цим, українці мають бути готові до різких перепадів атмосферного тиску.

Як раніше повідомляв "Телеграф", народний синоптик Володимир Деркач озвучив прогноз погоди на літо в Україні. За його словами, червень ще не принесе справжньої спеки, липень пройде з рясними опадами, а найтеплішою стане перша половина серпня.