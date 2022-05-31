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До 32 градусів тепла: синоптик розповіла про погоду на початку червня

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Червень буде теплим
Червень буде теплим

За словами синоптика, цей червень в Україні буде теплішим, ніж у попередні роки

На початку червня погода в Україні буде теплою, а в деякі дні очікується спека понад 30 градусів тепла. Про це в коментарі "Телеграфу" повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Початок червня буде теплим з температурою вдень від 20 до 28 градусів тепла. Тоді як на півдні та сході більш спекотна погода: там стовпчики термометрів підійматимуться у межах 27-32 градусів із позначкою "плюс".

Як зауважує Голеня, в перші дні літа — 1-3 червня – в Україні пануватиме переважно суха. Але незабаром, уже 4-6 червня, синоптик попереджає про нестійку погоду з грозовими дощами. Про це свідчать і дані з сайту Укргідрометцентру.

Прогноз на 1.06.2022. Карта УкрГМЦ
Прогноз на 1.06.2022. Карта УкрГМЦ
Прогноз на 5.06.2022. Карта УкрГМЦ
Прогноз на 5.06.2022. Карта УкрГМЦ

Загалом, додала синоптик, за даними європейських та світових центрів погоди червень 2022 року в Україні буде теплим. Середня місячна температура, за словами Голені, буде на 1-2 градуси вищою за норму (норма становить 19-22 градуси тепла). Щодо опадів, то очікується випадіння в межах 50-110 мм. Синоптик пояснює, що такий показник відповідає нормі.

Нагадаємо, на початку першого літнього місяця в низці регіонів України синоптики прогнозують дощі та грози. Найбільше опадів очікується в Харкові й Львові. Поряд із цим, українці мають бути готові до різких перепадів атмосферного тиску.

Як раніше повідомляв "Телеграф", народний синоптик Володимир Деркач озвучив прогноз погоди на літо в Україні. За його словами, червень ще не принесе справжньої спеки, липень пройде з рясними опадами, а найтеплішою стане перша половина серпня.

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