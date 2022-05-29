Коли можна садити овочі в червні 2022 року: посівний календар на місяць

Початок літа – чудовий час для роботи з розсадою

Літо – час канікул та відпусток, проте не для садівників-городників. А все тому, що, особливо перший місяць найспекотнішої пори, це дуже насичений на городні роботи період у році. Це не тільки час для підживлення та добрива рослин, прополювання та підгортання, а також і для посівів та висадки розсади теплолюбних рослин.

"Телеграф" пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на червень 2022 року, щоб знати, в які дні найкраще займатися своїм городом, а коли краще нічого не садити і не сіяти.

Фази місяця в червні 2022

Повня — 14 червня.

Молодий місяць — 29 червня.

Місяць, що росте — з 1 по 13 червня і 30 червня.

Місяць, що спадає — з 15 по 28 червня.

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Зазначимо, що за фазами місяця важливо стежити, адже небесне світило дуже впливає зростання рослин. Наприклад, Місяць, що росте, сприяє зростанню надземних частин рослин, а ось спадаючий — розвитку кореневищ і бульб, а в молодик і повний садово-городні роботи зовсім не принесуть користі.

Що і коли можна робити в травні в саду та на городі

Сприятливі та несприятливі дні для робіт у саду та городі у червні 2022 виглядають так:

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